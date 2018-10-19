Средняя зарплата в Удмуртии увеличилась на 9,5%

СЕГОДНЯ 09:41 2018-10-19T10:08:23+03:00

Теперь, по статистике, в среднем житель республики получает больше 31 тысячи рублей

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Удмуртстат подготовил данные о росте средней зарплаты в Удмуртии. По их данным, этот показатель за январь-август 2018 года составил 31 261 рубль. Если смотреть на среднюю зарплату за тот же период в прошлом году, то рост составил 11,4%.

- Но, учитывая изменение потребительских цен, реальная заработная плата за анализируемый период увеличилась на 9,5%, - сообщили в пресс-службе Удмуртстата.

Кстати, традиционно сохраняется значительная разница в зарплатах работников разных отраслей. Например, в августе те, кто занимается сельским и лесным хозяйством, охотой и рыболовством, получали 24 385 рублей. Вместе с этим, высокие показатели остаются у работников финансовой и страховой отрасли – 45 141 рубль и по добыче полезных ископаемых – 54 712 рублей.

Удмуртия занимает шестое место в ПФО по уровню средней зарплаты. Самый высокий показатель в Пермском крае (34 589 рублей), наименьший - в Республике Мордовия (26 061 рубль).

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