2018-10-19T10:08:23+03:00
Общество

Средняя зарплата в Удмуртии увеличилась на 9,5%

Теперь, по статистике, в среднем житель республики получает больше 31 тысячи рублей
Ирина БУРЦЕВА
Поделиться:
Фото: АрхивФото: Архив
Изменить размер текста:

Удмуртстат подготовил данные о росте средней зарплаты в Удмуртии. По их данным, этот показатель за январь-август 2018 года составил 31 261 рубль. Если смотреть на среднюю зарплату за тот же период в прошлом году, то рост составил 11,4%.

- Но, учитывая изменение потребительских цен, реальная заработная плата за анализируемый период увеличилась на 9,5%, - сообщили в пресс-службе Удмуртстата.

Кстати, традиционно сохраняется значительная разница в зарплатах работников разных отраслей. Например, в августе те, кто занимается сельским и лесным хозяйством, охотой и рыболовством, получали 24 385 рублей. Вместе с этим, высокие показатели остаются у работников финансовой и страховой отрасли – 45 141 рубль и по добыче полезных ископаемых – 54 712 рублей.

Удмуртия занимает шестое место в ПФО по уровню средней зарплаты. Самый высокий показатель в Пермском крае (34 589 рублей), наименьший - в Республике Мордовия (26 061 рубль).

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

Российский союз автостраховщиков предрекает снижение тарифа ОСАГО в Удмуртии (продолжение).

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ижевске провели уникальную операцию по удалению опухоли мозга
Ижевчане получат бесплатную доставку воды домой и в офис
Бизнес-абоненты Tele2 в Ижевске смогут получить безлимитный интернет
РСА предрекает снижение тарифа ОСАГО в Удмуртии
В Удмуртии опасный водитель проведет 9 месяцев в колонии
Два года условно: директор фирмы в Ижевске незаконно обналичил более 3 млн рублей
Тротуары около цирка Удмуртии приведут в порядок к концу октября
Рецидивист из Удмуртии осужден на 8 лет за убийство на остановке
Глава Удмуртии обсудил с Дмитрием Медведевым погашение госдолга Удмуртии
Глава Ижевска Олег Бекмеметьев намерен изменить организационную структуру администрации
Три подземных перехода в Ижевске отдадут в концессию на 15 лет
«Ростелеком» запустил новый модуль программы «Азбука интернета»
Четыре автомобиля не смогли разъехаться в Ижевске
Свадьбы, корпоративы, банкеты: директор школы в Удмуртии сдавал столовую для праздников
Маунтинбайкер из Ижевска Тимофей Иванов стал победителем Attica MTB XCS Stage Race
Главой Ижевска стал Олег Бекмеметьев
Любительский театр из Ижевска стал победителем международного фестиваля
Житель Удмуртии надругался над своим собственным сыном
Улицу в Ижевске назовут в честь Александра Солженицына
За полвека зима в Удмуртию стала приходить на 15 дней позже
Счастливый билет: житель Удмуртии выиграл в лотерею автомобиль
Автобус №26 в Ижевске изменит маршрут
Житель Удмуртии стал чемпионом мира по пауэрлифтингу
Глава Удмуртии Александр Бречалов выразил соболезнования близким погибших в Керчи
Аморальную мать в Удмуртии выселили из комнаты сына
Транспортный налог предлагают повысить в Удмуртии
Судебные приставы в Удмуртии спасли жизнь должнику
Ростелеком-Solar научит бизнес основам кибербезопасности