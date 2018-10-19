2018-10-19T14:00:53+03:00
Общество

Школьники Ижевска помогают тяжело больным взрослым пережить недуг

Они создают уют и оказывают поддержку
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: PinterestФото: Pinterest
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Дети из Гуманитарного лицея Ижевска решили осуществить социальный проект «Белый журавлик». Он направлен на создание уюта для пациентов паллиативного отделения БУЗ УР «ГКБ №1 МЗ УР». Напомним, что в отделении оказывается помощь больным с распространенными формами злокачественных новообразований и с неизлечимыми прогрессирующими хроническими заболеваниями неопухолевой природы в ситуации, когда исчерпаны возможности радикального лечения.

Как пишет ученица 10 класса Гуманитарного лицея Анна Белова на сайте краудфандинга «Planeta», она в будущем планирует связать свою жизнь с медициной и год назад у нее с одноклассниками родилась идея социально-благотворительного проекта.

- Проект направлен на улучшение условий жизни людей, находящихся в паллиативном отделении. Эти люди обречены. Они понимают, что каждый их день может стать последним. Им очень хочется жить, как любому из нас. Проект направлен на то, чтобы скрасить оставшиеся дни жизнь этим несчастным. Я хочу помочь почувствовать им, что они не одиноки, что есть люди, готовые прийти на помощь, - пишет Анна.

В частности, дети предлагают желающим купить бумажного белого журавлика. А потом они сделают большое дерево в отделении, куда повесят самодельных птиц.

- Это дерево с птицами станет для них символом поддержки людей всего мира. На каждом журавлике будет имя, фамилия и город спонсора проекта, а также небольшое пожелание или слова поддержки, - рассказывает девушка.

Также на собранные деньги будут куплены планшеты и наушники, чтобы у пациентов была возможность смотреть фильмы и слушать хорошую музыку. По возможности, на собранные средства проведут ремонт помещения.

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