Ижевчанин Дмитрий Михайлов о проекте «Танцы»: «Я никогда ни в чем подобном не участвовал»

СЕГОДНЯ 12:03 2018-10-19T13:16:44+03:00

Молодой человек рассказал, сколько лет танцует и к кому в команду хочет попасть

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6 октября на телеканале ТНТ вышел очередной выпуск шоу «Танцы» (16+), где в ходе отборочного этапа решали судьбу будущих участников проекта. Среди претендентов оказались двое ижевчан: 24-летний Дмитрий Михайлов и 18-летняя Любовь Дресвянникова. Оба они услышали заветную фразу – «Ты в «Танцах»!

«Комсомолка» связалась с Дмитрием, который рассказал, что на проект попал совсем случайно, и раньше за ним почти не следил.

«Я НЕ ВЫБИРАЛ СТИЛЬ, ОН САМ ВЫБРАЛ МЕНЯ»

Дмитрий Михайлов занимается танцами уже 10 лет и не представляет своей жизни без них.

– В детстве я часто ездил в детские лагеря и там всегда кто-либо преподавал брейк-данс. Этот стиль меня очень сильно впечатлил. И как раз после очередной поездки в лагерь в школе появилось объявление о наборе в клуб по месту жительства на секцию брейк-данса. Недолго думая мы с моим одноклассником помчались туда, – вспоминает Дмитрий. – Попали мы к моему любимому тренеру Кириллу Уласовцу. Он участник легендарной команды «Микробы», широко известной не только в Удмуртии, но и за ее пределами.

После кастинга Диме не удалось чуть ближе пообщаться с наставниками Фото: личный архив героя

С этих занятий у Димы и началась любовь к танцам. Сейчас он работает в театре «Молчи и Танцуй» и часто ездит с коллективом на гастроли.

– Также я преподаю брейк-данс детям в ДК «Железнодорожников». Чувствуется по ним, что им не хватает в жизни чего-то вот такого необычного, – говорит Дима. – Преподаю я уже более 4 лет. Успел поработать почти во всех танцевальных школах города.

«ПРОЕКТ ДЛЯ МЕНЯ – НЕКОЕ ИСПЫТАНИЕ»

В череде своих занятий, выступлений и гастролей у молодого человека не всегда было время следить за танцевальными проектами на ТВ, поэтому о шоу «Танцы» мало что знал.

– Я знал, что есть такое шоу и что оно очень популярно, но, тем не менее, я не смотрел, не следил за этим проектом. Бывало, что кто-то из знакомых или друзей участвовал, и я просматривал выпуски с ними, – делится Дима. – Мое направление танца не предусматривает участия и выступлений на сцене, этот стиль направлен в основном на соревновательную часть. Но так как я уже несколько лет состою в коллективе танцевального театра, мне интересно показывать брейкинг на сцене.

На одном из городских фестивалей Дима решился показать сольный номер. И его друг Игорь Поносов, который уже сталкивался с этим проектом, предложил Диме пройти кастинг. И не зря: Дима услышал фразу «Ты в «Танцах»!

Родители Димы очень гордятся тем, что сын прошел дальше Фото: личный архив героя

– Съемки проходили в очень хорошей атмосфере. Танцоры очень дружелюбный народ, с ними просто познакомиться. Да и было несколько участников, с кем я уже был знаком, кто тоже танцует брейк, например Артур Гумеров, – рассказывает молодой человек. – Организация на очень хорошем уровне. Все было расписано до мелочей.

Несмотря на постоянные выступления перед публикой, Диме пришлось поволноваться во время кастинга.

– Мне было очень волнительно перед самим выходом, когда я стоял за кулисами. Но после нескольких первых движений весь зал стал очень громко хлопать, поддерживать, и тогда все волнение напрочь ушло. Зал зарядил меня своей энергией и весь оставшийся номер я танцевал легко, – отмечает Дима. – Этот проект для меня некое испытание. Каких-то определенных результатов я не хочу достигать, достаточно уже того, что я взял на себя испытание попробовать себя в таком формате. Но, конечно же, я буду стараться и не упускать возможности показать себя.

ДОСЬЕ «КП»

Дмитрий Михайлов

Возраст: 24 года

Образование: окончил среднюю школу №72, а также три курса Камского института по специальности «Теплогазоснабжение и вентиляция»

Девиз: Ловить момент и действовать в любой ситуации

Хобби: танцы, театр, видеосъемка, игра на музыкальных инструментах

СПРАВКА КП

Шоу «ТАНЦЫ» (16+) на ТНТ – один из наиболее масштабных проектов канала. Ведет его гимнастка Ляйсан Утяшева, а наставниками являются знаменитые российские хореографы Мигель, Егор Дружинин, Татьяна Денисова. Сначала они проводят кастинги по всей стране, потом из сотен отобранных набирают лучших в свои команды. После этого, по итогам зрительских голосований, из каждой команды выбывает по одному участнику. Сейчас идет уже 5 сезон шоу.

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