2018-10-19T16:56:48+03:00
Общество

В Генеральском доме Ижевска создадут театр

Пробные мероприятия пройдут уже через неделю
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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Генеральский дом, что находится в Летнем саду Ижевска, продолжает обретать посетителей. Там уже есть музей города, а сейчас появится новое арт-пространство. Его будут создавать театры города вместе с жителями.

- Это будет камерный театральный зал на 80-100 мест на территории старой генеральской конюшни. Здесь будут проходить еженедельные показы спектаклей, читки пьес, литературные и поэтические вечера, перформансы, концерты, выставки, лекции. Планируется устройство творческих лабораторий, гастроли театров из других городов, - рассказал гендиректор АО «Летний сад им. М. Горького» Сергей Буторин.

Резидентами нового пространства станут театр Les Partisans, Театр-студия ИРЗ, Арт-резиденция.

- Сейчас пытаемся восстановить помещение, сделать ремонт. Планируем, что уже через неделю пройдут пробные мероприятия. Надеемся, что совместно с жителями и активными сообществами нам удастся сделать новое и востребованное общественное место, - рассказал Сергей Буторин.

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