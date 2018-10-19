В Генеральском доме Ижевска создадут театр

СЕГОДНЯ 14:53 2018-10-19T16:56:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Генеральский дом, что находится в Летнем саду Ижевска, продолжает обретать посетителей. Там уже есть музей города, а сейчас появится новое арт-пространство. Его будут создавать театры города вместе с жителями.

- Это будет камерный театральный зал на 80-100 мест на территории старой генеральской конюшни. Здесь будут проходить еженедельные показы спектаклей, читки пьес, литературные и поэтические вечера, перформансы, концерты, выставки, лекции. Планируется устройство творческих лабораторий, гастроли театров из других городов, - рассказал гендиректор АО «Летний сад им. М. Горького» Сергей Буторин.

Резидентами нового пространства станут театр Les Partisans, Театр-студия ИРЗ, Арт-резиденция.

- Сейчас пытаемся восстановить помещение, сделать ремонт. Планируем, что уже через неделю пройдут пробные мероприятия. Надеемся, что совместно с жителями и активными сообществами нам удастся сделать новое и востребованное общественное место, - рассказал Сергей Буторин.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

Школьники Ижевска помогают тяжело больным взрослым пережить недуг. Они собираются создавать уют в паллиативном отделении больницы. И ребятам нужна помощь (продолжение).

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».