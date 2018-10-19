Ижевчанин установил будку бездомной собаке во дворе дома

СЕГОДНЯ 15:27 2018-10-19T16:58:42+03:00

Пес Черныш около года не уходит далеко от одного из подъездов

Изменить размер текста: A A

Меньше недели назад в Ижевске житель дома №265 по улице Удмуртской установил будку для бездомной собаки. Жильцы рассказывают, что Черныш (такую кличку дали четвероногому другу – Прим. ред.) живет во дворе уже больше года. Он играет со взрослыми и маленькими детьми, дает себя гладить и еще ни разу никого не укусил.

Черныш – добрый малый, который любит порезвиться во дворе с домашними собаками из дома №265. Ижевчане с улыбкой говорят про дворового друга, он не только дарит им хорошее настроение, но и защищает от незваных гостей и хулиганов.

- Он нам всем уже очень полюбился, Черныш не агрессивный. Почему установили будку? Эта собака постоянно сидит около нашего дома – охраняет. В подъезд не заходит, поэтому мы с соседями решили сделать Чернышу собственный дом. Эту инициативу я взял на себя, - рассказывает ижевчанин Андрей Микрюков.

Фото: Диля Ахмадишина

Андрей работает на мебельной фабрике, поэтому все материалы у него были. Мужчина самостоятельно соорудил будку для пса и утеплил ее, положив на дно опил.

Но пока Черныш в будку не заходит, видимо, боится или просто не привык.

Жители дома рассказывают, что клали в будку теплый коврик, ставили миску с большим куском мяса, но и это не привлекло доброго пса. Но они все-таки надеются, что с наступлением холодов Черныш примет их «подарок».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

Школьники Ижевска помогают тяжело больным взрослым пережить недуг. Они собираются создавать уют в паллиативном отделении больницы. И ребятам нужна помощь (продолжение).

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».