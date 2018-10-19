2018-10-19T16:58:42+03:00
Общество

Ижевчанин установил будку бездомной собаке во дворе дома

Пес Черныш около года не уходит далеко от одного из подъездов
Елена ПЕРЕВОЩИКОВА
Поделиться:
Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
Изменить размер текста:

Меньше недели назад в Ижевске житель дома №265 по улице Удмуртской установил будку для бездомной собаки. Жильцы рассказывают, что Черныш (такую кличку дали четвероногому другу – Прим. ред.) живет во дворе уже больше года. Он играет со взрослыми и маленькими детьми, дает себя гладить и еще ни разу никого не укусил.

Черныш – добрый малый, который любит порезвиться во дворе с домашними собаками из дома №265. Ижевчане с улыбкой говорят про дворового друга, он не только дарит им хорошее настроение, но и защищает от незваных гостей и хулиганов.

- Он нам всем уже очень полюбился, Черныш не агрессивный. Почему установили будку? Эта собака постоянно сидит около нашего дома – охраняет. В подъезд не заходит, поэтому мы с соседями решили сделать Чернышу собственный дом. Эту инициативу я взял на себя, - рассказывает ижевчанин Андрей Микрюков.

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

Андрей работает на мебельной фабрике, поэтому все материалы у него были. Мужчина самостоятельно соорудил будку для пса и утеплил ее, положив на дно опил.

Но пока Черныш в будку не заходит, видимо, боится или просто не привык.

Жители дома рассказывают, что клали в будку теплый коврик, ставили миску с большим куском мяса, но и это не привлекло доброго пса. Но они все-таки надеются, что с наступлением холодов Черныш примет их «подарок».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

Школьники Ижевска помогают тяжело больным взрослым пережить недуг. Они собираются создавать уют в паллиативном отделении больницы. И ребятам нужна помощь (продолжение).

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Ростелеком» объявил о внедрении квантовых коммуникаций на своей сети
В Удмуртии ГИБДД продолжит следить за знаком «Ш» у автомобилистов
Всемирно известный израильский саксофонист J.Seven даст концерт в Ижевске
В Генеральском доме Ижевска создадут театр
Школьники Ижевска помогают тяжело больным взрослым пережить недуг
Угонщику автобуса грозит до 5 лет лишения свободы в Ижевске
На улице Карла Маркса в Ижевске, где произошло смертельное ДТП, установили «лежачих полицейских»
В Ижевске пройдут антитеррористические учения
22-летний водитель погиб при опрокидывании автомобиля в Удмуртии
В Ижевске провели уникальную операцию по удалению опухоли мозга
Средняя зарплата в Удмуртии увеличилась на 9,5%
Ижевчане получат бесплатную доставку воды домой и в офис
Бизнес-абоненты Tele2 в Ижевске смогут получить безлимитный интернет
РСА предрекает снижение тарифа ОСАГО в Удмуртии
В Удмуртии опасный водитель проведет 9 месяцев в колонии
Два года условно: директор фирмы в Ижевске незаконно обналичил более 3 млн рублей
Тротуары около цирка Удмуртии приведут в порядок к концу октября
Рецидивист из Удмуртии осужден на 8 лет за убийство на остановке