В Удмуртии ГИБДД продолжит следить за знаком «Ш» у автомобилистов

СЕГОДНЯ 16:35 2018-10-19T17:01:52+03:00

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Вскоре многие автомобилисты начнут менять резину на зимнюю, а значит, вновь нужно будет клеить знак «Шипы». И штрафы останутся прежними.

Как пояснил в эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (12+) начальник 1 отдела УГИБДД МВД по УР Вениамин Вычужанин, в последней редакции правил дорожного движения от 27 августа 2018 года знак «Шипы» присутствует.

- На авто, оборудованном шипами, знак устанавливается сзади на стекле. За отсутствие знака – ответственность 500 рублей. Пока изменения не произошли, планировалось, что знак упразднят, но здесь вопрос к власти законодательной, а мы власть исполнительная – открываем правила, читаем, исполняем, - ответил Вениамин Вычужанин.

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