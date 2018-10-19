В Удмуртии ГИБДД продолжит следить за знаком «Ш» у автомобилистов
Вскоре многие автомобилисты начнут менять резину на зимнюю, а значит, вновь нужно будет клеить знак «Шипы». И штрафы останутся прежними.
Как пояснил в эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (12+) начальник 1 отдела УГИБДД МВД по УР Вениамин Вычужанин, в последней редакции правил дорожного движения от 27 августа 2018 года знак «Шипы» присутствует.
- На авто, оборудованном шипами, знак устанавливается сзади на стекле. За отсутствие знака – ответственность 500 рублей. Пока изменения не произошли, планировалось, что знак упразднят, но здесь вопрос к власти законодательной, а мы власть исполнительная – открываем правила, читаем, исполняем, - ответил Вениамин Вычужанин.
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