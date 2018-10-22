Удмуртия попала в ТОП-3 самых грибных регионов России

СЕГОДНЯ 11:37 2018-10-22T13:57:48+03:00

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Специалисты сервиса «Tvil» решили проанализировать лучшие грибные фестивали и праздники, которые проходили в России в этом году. По результатам этого опроса в ТОП-3 самых грибных региона вошли Удмуртия, Пермский край и Рязанская область.

Как рассказывают эксперты, в частности Удмуртия и Пермский край набрали по 14% голосов опрошенных.

- В Ярском районе Удмуртии в сентябре прошел грибной фестиваль «Губи-Fest». В селе Верх-Юсьва Кудымкарского района Пермского края в сентябре состоялся ежегодный фестиваль «Ай да рыжик!», - рассказали эксперты.

Однако лидирует в рейтинге Рязанская область. Она набрала 57% голосов. Еще в первой пятерке регионов есть Ивановская область с фестивалем «Грибная поляна» и Тюменская область с праздником «Грибной бум».

Кстати, ранее мы писали, что Яндекс составил ТОП «грибных» запросов Удмуртии. Когда жители выходят в леса и какие грибы ищут? (продолжение).

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