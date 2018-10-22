2018-10-22T10:39:45+03:00
Авто

В Ижевске появится около 3,5 тысяч платных парковочных мест

Сейчас объявили конкурс
Ирина БУРЦЕВА
Поделиться:
Фото: gorodkirov.ruФото: gorodkirov.ru
Изменить размер текста:

В Ижевске объявили конкурс на право заключения концессионного соглашения по созданию платных парковок в городе. Как следует из распоряжения, опубликованного на официальном сайте администрации города, по итогам трех этапов реализации соглашения на улицах должно появиться около 3,5 тысяч платных парковочных мест.

По предварительным данным, они будут работать с 9.00 до 19.00 в будние дни. Стоимость – от 20 рублей в час, первые 15 минут – бесплатно. Продумали и санкции. Так, предполагается, что штраф за неуплату составит одну тысячу рублей.

Оплатить парковку можно будет:

- картой

- через паркомат

- мобильное приложение

- смс-сообщением

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

О наболевшем: куда ижевчанам жаловаться на незаконную парковку и сколько придется заплатить нарушителям? (продолжение).

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

Этапы Гран-при по фигурному катанию продолжаются. Публикуем календарь выступлений Елизаветы Туктамышевой и Алины Загитовой (продолжение).

Еще больше материалов по теме: «Автоновости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В массовом ДТП под Ижевском пострадали три человека, в том числе ребенок
В Удмуртии мужчина избил женщину-инвалида из-за громко работающего телевизора
Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева выступит на Skate Canada
Ижевчане сыграют в интеллектуальную игру «Быстрый квиз»
В Ижевске начинается суд над директором турфирмы, которая обманывала клиентов
Масло из рапса планируют поставлять из Удмуртии в другие страны
Мошенники обманули на 7 миллионов рублей три банка в Ижевске
Музеи, театры и библиотеки Удмуртии откроют свои двери ровно на одну ночь
Удмуртия заняла шестую строчку в общероссийском рейтинге по итогам проведения ЕГЭ
Почти 200 км дорог отремонтировали в Удмуртии в этом году
Директора турфирмы из Ижевска обвиняют в хищении 98 тысяч рублей
«О мятеже на Тихом Иже»: в Ижевске презентуют книгу об Ижевско-Воткинском восстании
Моржей и морских котиков временно не будут экспонировать в ижевском зоопарке
Танцевальный батл между молодежью и старшим поколением пройдет в Ижевске
Почти 40 тысячам жителей Удмуртии ограничили выезд за рубеж из-за долгов
Студенты ижевского университета будут получать двойные дипломы
Удмуртия получила два передвижных медицинских комплекса
Удмуртия вошла в тройку регионов Приволжья по темпам ввода жилья
В Ижевске умер известный бодибилдер
В Ижевске закрыли торговую точку из-за норовируса
В Удмуртии 136 осужденных вышли на свободу раньше времени
В Удмуртии пройдут проверки безопасности образовательных учреждений
Экс-лидер группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец выступит в Ижевске с сольной программой
В Удмуртии сняли выпуск известной передачи “Следствие вели…”