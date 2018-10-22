В Ижевске появится около 3,5 тысяч платных парковочных мест

СЕГОДНЯ 10:39 2018-10-22T10:39:45+03:00

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В Ижевске объявили конкурс на право заключения концессионного соглашения по созданию платных парковок в городе. Как следует из распоряжения, опубликованного на официальном сайте администрации города, по итогам трех этапов реализации соглашения на улицах должно появиться около 3,5 тысяч платных парковочных мест.

По предварительным данным, они будут работать с 9.00 до 19.00 в будние дни. Стоимость – от 20 рублей в час, первые 15 минут – бесплатно. Продумали и санкции. Так, предполагается, что штраф за неуплату составит одну тысячу рублей.

Оплатить парковку можно будет:

- картой

- через паркомат

- мобильное приложение

- смс-сообщением

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