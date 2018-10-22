2018-10-22T15:51:19+03:00
Происшествия

В Удмуртии 18 руководителей муниципальных учреждений привлекли к ответственности за неполные сведения о доходах

Скрывали дополнительный доход и транспорт
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Прокуратура Сарапульского района провела проверку в части соблюдения законодательства о противодействии коррупции. На проверку попали сведения о доходах и имуществе руководителей муниципальных учреждений.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Удмуртии, выявили многочисленные нарушения. Например, укрывали дополнительный доход, не указывали сведения о наличии у супругов доли участия в юридическом лице, а также наличии в собственности транспортных средств.

- По фактам выявленных нарушений прокуратурой района внесено три представления, по результатам рассмотрения которых нарушения устранены, должностные лица, допустившие нарушения, предоставили работодателям уточненные справки о доходах, 18 руководителей привлечено к дисциплинарной ответственности, - сообщили в пресс-службе.

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