На пересечении улиц Пушкинская и Пастухова в Ижевске поставят знак «Движение прямо»

СЕГОДНЯ 06:17 2018-10-23T06:17:57+03:00

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В Ижевске в целях повышения безопасности дорожного движения, на перекрестке ул. Пушкинская перед пересечением с ул. Пастухова поставят знаки «Движение прямо». Об этом сообщается на сайте городской администрации.

В ближайшее время МКУ г. Ижевска «Служба благоустройства и дорожного хозяйства» должна нанести там горизонтальную дорожную разметку 1.3 (двойная сплошная).

Контроль за исполнением распоряжения возложен на начальника Управления благоустройства и транспорта Администрации г. Ижевска.

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