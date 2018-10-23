В Ижевске африканец играет на там-таме для ребят из детского сада
В детском саду Ижевска есть необычный гость родом из Африки, - Эбрима Мбенга. Молодой человек два года назад приехал из другой страны в Ижевск на учебу. И параллельно решил больше времени проводить с детьми. Два раза в неделю он устраивает игры на там-тамах для малышей.
- Мне очень нравится играть с детьми, потому что они спокойные. Они добрые… это очень хорошо, - на ломанном русском рассказывает Эбрима в интервью телеканалу «ТНТ-Новый регион».
Общается с ребятами иностранец только на английском языке. И это хорошо, так как сад лингвистический. А в перерывах между играми успевает учится в ИжГТУ на инженера-строителя. Молодой человек признается, что покидать Ижевск ему не хочется, даже несмотря на то, что тут приходится ходить постоянно в куртке.
Приключения африканца в Ижевске.Дошкольное образование в этом году отмечает юбилей - 100 лет. Альфия Варнавьева познакомилась с необычным музработником детсада - он приехал к нам из Африки.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ
В Ижевске открылся первый в России спортивно-ландшафтный парк! Рассказываем, что это такое, чем там можно заниматься и почему открытие скейт-парка - это только начало большого пути (продолжение).
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»