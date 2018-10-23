В Ижевске африканец играет на там-таме для ребят из детского сада

СЕГОДНЯ 16:43 2018-10-23T16:50:39+03:00

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В детском саду Ижевска есть необычный гость родом из Африки, - Эбрима Мбенга. Молодой человек два года назад приехал из другой страны в Ижевск на учебу. И параллельно решил больше времени проводить с детьми. Два раза в неделю он устраивает игры на там-тамах для малышей.

- Мне очень нравится играть с детьми, потому что они спокойные. Они добрые… это очень хорошо, - на ломанном русском рассказывает Эбрима в интервью телеканалу «ТНТ-Новый регион».

Общается с ребятами иностранец только на английском языке. И это хорошо, так как сад лингвистический. А в перерывах между играми успевает учится в ИжГТУ на инженера-строителя. Молодой человек признается, что покидать Ижевск ему не хочется, даже несмотря на то, что тут приходится ходить постоянно в куртке.

Приключения африканца в Ижевске.Дошкольное образование в этом году отмечает юбилей - 100 лет. Альфия Варнавьева познакомилась с необычным музработником детсада - он приехал к нам из Африки.

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