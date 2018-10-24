2018-10-24T11:55:55+03:00
Спорт

Открытый республиканский фестиваль по автокроссу пройдет 27 октября в Ижевске

Мероприятие посвящено Дню автомобилиста
Валерия ШАНЬГИНА
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27 октября в Ижевском аэроклубе «Пирогово» пройдет Открытый фестиваль Удмуртии по автокроссу. Мероприятие посвящено Дню автомобилиста, сообщает пресс-служба города.

Заезды пройдут трех классах: Д3-Спринт (c приводом на одну ось), Д2-Национальный, Д3-mini. Вход для зрителей на мероприятие свободный.

Программа:

8.00-10.20 заезд участников соревнований (административные проверки, медицинский контроль);

10.20-12.10 Тренировка;

12.30 Открытие соревнования;

13.30-16.00 Отборочные заезды (при необходимости), финальные заезды;

16.30 Награждение победителей и призеров, закрытие соревнований.

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