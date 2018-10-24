C 1 ноября в Удмуртии вейпы приравняют к сигаретам

СЕГОДНЯ 08:50 2018-10-24T08:50:45+03:00

Электронные испарители будут продавать только тем, кто достиг 18 лет

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С 1 ноября 2018 года в Удмуртии вступает в силу региональный закон об ограничении продажи электронных исправителей (вейпов) и жидкости к ним. Напомним, что соответствующий законопроект был принят в сентябре этого года.

Как сообщает пресс-служба Ижевска, этот закон устанавливает запрет на продажу вейпов и жидкости к ним лицам, которые не достигли 18 лет. Тем самым, наконец, приравнивая электронные сигареты к обычному табаку.

Устанавливаются и штрафы. На граждан, кто нарушит требование, - от 3 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц – от 5 до 15 тысяч рублей, на юридических лиц – от 50 до 100 тысяч рублей.

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