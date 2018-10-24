В Удмуртии девушка смогла отбиться от насильника

СЕГОДНЯ 11:43 2018-10-24T11:43:44+03:00

Она ударила его стеклянной бутылкой и по смс сообщила знакомому о нападении

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В поселке Ува 19-летней девушке удалось спастись от насильника. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии, 34-летний мужчина пригубил алкоголь и решил дойти до кафе, чтобы купить еще спиртное. На улице он и встретил одинокую девушку, которая шла домой.

- Он напал на нее сзади, схватил руками за шею и с применением насилия повел в безлюдное место, - сообщили в пресс-службе.

Он не ожидал, что жертва окажется не из робких. Девушка стала отталкивать его, звать на помощь, ударила мужчину стеклянной бутылкой по голове. Ей даже удалось отправить смс своему знакомому. Нападавший решил сбежать, но его быстро нашли и арестовали. Сейчас уголовное дело передали в суд. Он признался в нападении.

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