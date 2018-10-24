2018-10-24T17:58:21+03:00
Общество

Зоопарк в Ижевске готовится к Новому году

Там будет действовать акция «Новогодний час в зоопарке»
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: vk.com/club_udm_zooФото: vk.com/club_udm_zoo
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В Ижевске с 1 декабря зоопарк запускает акцию «Новогодний час в зоопарке». Суть в том, что с 15.00 до 16.00 можно будет прогуляться по украшенному зоопарку, зарядиться предпраздничным настроением, насладиться зимними пейзажами и сказочным освещением.

- А еще будут играть чудесные зимние мелодии, установим большую новогоднюю красавицу елку и сделаем усадьбу Деда Мороза, где все желающие смогут пообщаться с волшебником, - рассказали в зоопарке.

Будет действовать единый билет на час. Стоимость – 100 рублей на две персоны. Льготы действовать не будут. Специалисты напоминают, что зоопарк в декабре работает с 9.00 до 16.00.

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