Зоопарк в Ижевске готовится к Новому году
В Ижевске с 1 декабря зоопарк запускает акцию «Новогодний час в зоопарке». Суть в том, что с 15.00 до 16.00 можно будет прогуляться по украшенному зоопарку, зарядиться предпраздничным настроением, насладиться зимними пейзажами и сказочным освещением.
- А еще будут играть чудесные зимние мелодии, установим большую новогоднюю красавицу елку и сделаем усадьбу Деда Мороза, где все желающие смогут пообщаться с волшебником, - рассказали в зоопарке.
Будет действовать единый билет на час. Стоимость – 100 рублей на две персоны. Льготы действовать не будут. Специалисты напоминают, что зоопарк в декабре работает с 9.00 до 16.00.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ
Как ижевские подрядчики планируют бороться со снегом на дорогах? «Комсомолка» выяснила, когда ждать снега и какую именно технику готовят компании (продолжение).
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»