Зоопарк в Ижевске готовится к Новому году

СЕГОДНЯ 15:22 2018-10-24T17:58:21+03:00

Там будет действовать акция «Новогодний час в зоопарке»

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В Ижевске с 1 декабря зоопарк запускает акцию «Новогодний час в зоопарке». Суть в том, что с 15.00 до 16.00 можно будет прогуляться по украшенному зоопарку, зарядиться предпраздничным настроением, насладиться зимними пейзажами и сказочным освещением.

- А еще будут играть чудесные зимние мелодии, установим большую новогоднюю красавицу елку и сделаем усадьбу Деда Мороза, где все желающие смогут пообщаться с волшебником, - рассказали в зоопарке.

Будет действовать единый билет на час. Стоимость – 100 рублей на две персоны. Льготы действовать не будут. Специалисты напоминают, что зоопарк в декабре работает с 9.00 до 16.00.

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