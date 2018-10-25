«Улетный день»: МЧС предупреждает о сильном ветре и дожде в Ижевске и Удмуртии

СЕГОДНЯ 07:53 2018-10-25T07:53:55+03:00

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В четверг, 25 октября, в Ижевске и Удмуртии будет сильный ветер и дождь. С таким предупреждением обратился к жителям ГУ МЧС по республике. Со ссылкой на синоптиков, они сообщают, что днем будут сильные дожди (15-49 мм за 12 часов и менее) и ветер с порывами до 15-20 м/с. При такой силе могут ломаться сухие ветки деревьев, слетать незакрепленные рекламные конструкции и так далее.

В связи с этим, жителей просят соблюдать меры безопасности. В частности, автомобилистам быть предельно внимательными, тщательно выбирать места для парковки. Перед уходом из дома стоит закрыть все форточки и окна. И следует воздержаться сегодня от выхода на рыбалку.

А чтобы немного поднять вам настроение в этот мрачный день, предлагаем посмотреть милую подборку фотографий мам и малышей из зоопарка Ижевска. Порция умиления гарантирована! (смотреть подборку)

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