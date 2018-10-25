Под Ижевском автомобиль врезался в опору ЛЭП: один человек погиб, еще один – в больнице

СЕГОДНЯ 09:18 2018-10-25T09:18:48+03:00

Удар был такой силы, что водитель вылетел из салона

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В среду, 24 октября, на дороге Ижевск-Аэропорт произошло смертельное ДТП с молодыми людьми. Как сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии, 33-летний водитель автомобиля «Тойота» не справился с управлением и наехал на опору ЛЭП.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

Удар был такой силы, что водитель вылетел из салона, а пассажир оказался в багажнике. Никто из них не был пристегнут ремнями безопасности.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

- В результате ДТП водитель получил травмы, от которых скончался на месте происшествия, его пассажир – 29-летний мужчина, получил травмы, госпитализирован, - сообщили в 1 отделе.

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