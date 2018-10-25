В Удмуртии рыбак нашел авиационный снаряд
В Сарапуле сотрудники полиции получили сообщение от местного жителя, что он нашел авиационный снаряд. О случившемся незамедлительно передали в Управление Росгвардии по Удмуртии.
- Мужчина был на рыбалке на берегу реки Камы. Там он и нашел подозрительный предмет, о котором сообщил по телефону экстренных служб, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Прибившие на место сотрудники инженерно-технического отдела ОМОН уставили, что находка является 76-мм авиационным снарядом с взрывчатым веществом. А это значит, что в любой момент он мог сработать.
- Взрывотехники и сотрудники полиции вывезли опасную находку в безопасное место и уничтожили накладным зарядом, - уточнили в пресс-службе.
Напомним, что ранее в республике обезвредили артиллерийский снаряд, который был около санатория (продолжение).
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