2018-10-25T09:40:54+03:00
Авто

В Удмуртии законсервировали сарапульский пост ДПС

Сотрудники переведены в режим автопатрулирования
Ирина БУРЦЕВА
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На фото закрытый пост на Як-Бодьинском тракте. Фото: Юрий АбашевНа фото закрытый пост на Як-Бодьинском тракте. Фото: Юрий Абашев
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Под Ижевском законсервировали стационарный пост ДПС «Сарапульский», который находится около деревни Каменное. Как сообщил «Комсомолке» руководитель 1 отдела УГИБДД МВД по Удмуртии Вениамин Вычужанин, сотрудники, высвободившиеся со стационарного поста будут работать в режиме автопатруля ДПС на дороге Ижевск-Сарапул.

- Исходя из оперативной обстановки будет принято дальнейшее решение – возобновлять работу поста или нет, - заключил Вениамин Павлович.

Напомним, что это был единственный работающий пост. До этого законсервировали еще один на Як-Бодьинском тракте (продолжение).

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