В Удмуртии законсервировали сарапульский пост ДПС
Под Ижевском законсервировали стационарный пост ДПС «Сарапульский», который находится около деревни Каменное. Как сообщил «Комсомолке» руководитель 1 отдела УГИБДД МВД по Удмуртии Вениамин Вычужанин, сотрудники, высвободившиеся со стационарного поста будут работать в режиме автопатруля ДПС на дороге Ижевск-Сарапул.
- Исходя из оперативной обстановки будет принято дальнейшее решение – возобновлять работу поста или нет, - заключил Вениамин Павлович.
Напомним, что это был единственный работающий пост. До этого законсервировали еще один на Як-Бодьинском тракте (продолжение).
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Смертельное ДТП произошло вчера под Ижевском. Удар был такой силы, что водитель вылетел из салона (продолжение).
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