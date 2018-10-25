В Удмуртии законсервировали сарапульский пост ДПС

СЕГОДНЯ 09:40 2018-10-25T09:40:54+03:00

На фото закрытый пост на Як-Бодьинском тракте. Фото: Юрий Абашев

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Под Ижевском законсервировали стационарный пост ДПС «Сарапульский», который находится около деревни Каменное. Как сообщил «Комсомолке» руководитель 1 отдела УГИБДД МВД по Удмуртии Вениамин Вычужанин, сотрудники, высвободившиеся со стационарного поста будут работать в режиме автопатруля ДПС на дороге Ижевск-Сарапул.

- Исходя из оперативной обстановки будет принято дальнейшее решение – возобновлять работу поста или нет, - заключил Вениамин Павлович.

Напомним, что это был единственный работающий пост. До этого законсервировали еще один на Як-Бодьинском тракте (продолжение).

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