Ижевский концерн «Калашников» начал производство аппарата лечебной гипотермии

СЕГОДНЯ 11:47 2018-10-25T12:10:28+03:00

Он позволит снизить смертность и инвалидность от необратимых изменений в мозге

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Ижевский механический завод, который входит в концерн «Калашников», приступил к серийному производству аппарата терапевтической гипотермии VIRSAR АТГ–01. Как сообщает пресс-служба концерна, до конца 2018 года запланировано изготовить 10 единиц техники.

- Он позволит снизить высокую смертность и инвалидность из-за необратимых изменений в мозге при патологиях, сопровождающихся перегревом и разрушением клеток головного мозга, - сообщают в пресс-службе.

Аппарат рекомендовано использовать при инсультах, черепно-мозговых травмах, сердечно-легочной реанимации, алкогольной и наркотической интоксикации, не купируемых лихорадках и так далее.

Фото: пресс-служба Концерна "Калашников"

- Работа над VIRSAR АТГ–01 велась с 2013 года. В профильных лечебных учреждениях проводились клинические испытания, отрабатывались методики лечения, осуществлялась пострегистрационная апробация первых образцов. С помощью нового изделия врачам удается снизить смертность от ишемического инсульта в два раза, сократить время лечения и реабилитации пациентов, - дополнили в пресс-службе.

В планах – применение аппарата в спортивной медицине.

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