До конца года в Ижевске снесут ларьки на улицах Кирова, Ворошилова и Областная
До конца 2018 года в Ижевске снесут еще несколько десятков ларьков, которые нарушали антиалкогольное законодательство. В некоторых случаях вместе с ларьком под снос пойдет и остановка общественного транспорта.
Как сообщили в пресс-службе УФССП России по Удмуртии, санкции накладываются на ларьки по улицам Совхозная, Первомайская, 40 лет Победы, Сабурова, Кирова, 9-я Подлесная, Красноармейская, Халтурина, Промышленная, Ворошилова, Областная и 50 лет ВЛКСМ.
Напомним, ранее в пресс-службе МВД по республике говорили о 23 объектах, которые снесут. 25 октября закончили разборку ларька на улице Удмуртской. Вместе с ним исчезла и остановка (продолжение).
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