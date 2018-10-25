2018-10-25T11:17:05+03:00
Общество

До конца года в Ижевске снесут ларьки на улицах Кирова, Ворошилова и Областная

Всего уберут 23 объекта
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Анна СамойловаФото: Анна Самойлова
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До конца 2018 года в Ижевске снесут еще несколько десятков ларьков, которые нарушали антиалкогольное законодательство. В некоторых случаях вместе с ларьком под снос пойдет и остановка общественного транспорта.

Как сообщили в пресс-службе УФССП России по Удмуртии, санкции накладываются на ларьки по улицам Совхозная, Первомайская, 40 лет Победы, Сабурова, Кирова, 9-я Подлесная, Красноармейская, Халтурина, Промышленная, Ворошилова, Областная и 50 лет ВЛКСМ.

Напомним, ранее в пресс-службе МВД по республике говорили о 23 объектах, которые снесут. 25 октября закончили разборку ларька на улице Удмуртской. Вместе с ним исчезла и остановка (продолжение).

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