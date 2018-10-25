Впервые в Ижевске пройдет детский хоккейный турнир имени Михаила Калашникова

СЕГОДНЯ 14:07 2018-10-25T14:23:05+03:00

На участие уже заявилось больше 1200 человек

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В понедельник, 12 ноября, в Ижевске стартует уникальный проект «Хоккейный турнир имени Михаила Калашникова». Как сообщает пресс-служба минспорта Удмуртии, мероприятие будет включать два направления: турнир среди дворовых детских команд и турнир по следж-хоккею среди детско-юношеских команд.

В первом направлении будет шесть возвратных групп: мальчики - 7-8 лет, мальчики - 9-10 лет, мальчики - 11-12 лет, юноши - 13-14 лет, юноши - 15-16 лет, юноши - 17-18 лет. Заявки уже подали 72 команды, а это более 1200 человек.

- Каждая команда получит базовую экипировку, а победители награждаются кубками, медалями и дипломами. Более того, организаторы турнира берут на себя компенсацию затрат на проезд команд к месту проведения соревнований и обратно, по проживанию и питанию участников, - сообщает пресс-служба ведомства.

Что касается второго направления, то матчи будут с 29 по 2 декабря в крытом катке «Олимпиец» и центре адаптивного спорта «Удмуртия». Предварительное согласие на участие получено от четырех иностранных государств: Норвегии, Канады, КНДР и США. Россию будет представлять сборная команда, где большинство игроков - следж-хоккеисты клуба «Удмуртия».

Подведение итогов и церемония закрытия турнира состоится 19 декабря в 14:00 в государственном цирке Удмуртии.

РАСПИСАНИЕ ТУРНИРА

С 12 по 19 ноября.

Матчи будут проходить каждый понедельник, вторник и среду. Начало в 13.00.

Место проведения – крытый каток «Олимпиец», ЦАС «Удмуртия», ЛД «Ижсталь» и в Глазове в ЛД «Прогресс».

Точное расписание игр будет опубликовано чуть позже.

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