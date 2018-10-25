Житель Ижевска украл золотые украшения на 50 тысяч рублей
В Ижевске возбудили уголовное дело по факту кражи из дома, который расположен в микрорайоне Горка. Как сообщает пресс-служба УМВД России по г. Ижевску, в один из дней октября неизвестный проник в дом через незапертые двери и стащил шкатулку с золотыми украшениями. Ущерб составил почти 50 тысяч рублей.
- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 19-летний неработающий, ранее судимый житель столицы Удмуртии, - сообщили в пресс-службе.
Он пояснил, что все украшения уже стал в ломбард. Сейчас пытаются найти похищенное. Напомним, что за данное преступление предусмотрено наказание до шести лет лишения свободы.
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