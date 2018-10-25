2018-10-25T13:31:31+03:00
Общество

В зоопарке Ижевска для леопарда сделали новый игровой комплекс

Его возвели всего за полторы недели силами трех сотрудников
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: зоопарк УРФото: зоопарк УР
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Теперь у леопарда из зоопарка Ижевска есть обновленный игровой комплекс в вольере! Как сообщает пресс-служба зоопарка, его соорудили всего за полторы недели силами трех сотрудников.

Фото: зоопарк УР

Фото: зоопарк УР

- Новенький, продуманный до мелочей, комплекс стал украшением вольера. Леопард Басур в недоумении от счастья, не может поверить, что теперь это все его. С интересом ходит обнюхивает новинку, трется об нее своей пушистой мордашкой, где-то пробует покусать, а где-то просто точит когти. Свою улыбку пытается скрыть за суровым взором хищника. Но мы то знаем, что ему понравилось, - рассказали в пресс-службе.

Фото: зоопарк УР

Фото: зоопарк УР

Кстати, зоопарк уже приготовил первый подарок для посетителей к Новому году (продолжение).

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