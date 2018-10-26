2018-10-26T16:55:14+03:00
Общество

Зачем в Ижевске поставили остановку посреди пешеходной дорожки?

Администрация прокомментировала необычное расположение павильона
Ирина БУРЦЕВАЕЛЕНА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Фото: Валерий БакулевФото: Валерий Бакулев
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В Ижевске на улице Фруктовая поставили остановку посреди пешеходной дорожки. Такое необычное расположение вызвало бурю эмоций среди жителей. Как сообщили в администрации города «Комсомольской правде», учитывая габариты комплекса и особенности рельефа, чтобы поставить там остановку, нужно было обустроить площадку.

- Дополнительные средства на обустройство площадки не доведены, а средства по муниципальному контракту <…> в текущем году не освоены. На основании этого, остановочный павильон установили в единственное возможное место, - говорится в официальном ответе на запрос.

При этом отмечается, что установку произвели так, чтобы потом ее передвинуть, как только появятся средства на площадку.

- Дополнительно было принято решение об отсыпке асфальтобетонной крошкой обходных путей, - уточнили в администрации.

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