Зачем в Ижевске поставили остановку посреди пешеходной дорожки?
В Ижевске на улице Фруктовая поставили остановку посреди пешеходной дорожки. Такое необычное расположение вызвало бурю эмоций среди жителей. Как сообщили в администрации города «Комсомольской правде», учитывая габариты комплекса и особенности рельефа, чтобы поставить там остановку, нужно было обустроить площадку.
- Дополнительные средства на обустройство площадки не доведены, а средства по муниципальному контракту <…> в текущем году не освоены. На основании этого, остановочный павильон установили в единственное возможное место, - говорится в официальном ответе на запрос.
При этом отмечается, что установку произвели так, чтобы потом ее передвинуть, как только появятся средства на площадку.
- Дополнительно было принято решение об отсыпке асфальтобетонной крошкой обходных путей, - уточнили в администрации.
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Стало известно, на каких улицах Ижевска до конца года снесут ларьки. В некоторых случаях исчезнет и остановка общественного транспорта (продолжение).
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