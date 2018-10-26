В ГИБДД Удмуртии попросили водителей воздержаться от поездок 28 октября
ГИБДД по Удмуртии рекомендует автомобилистам воздержаться от поездок в воскресенье, 28 октября, в связи со сложными погодными условиями. По данным синоптиков, в республике будут осадки в виде дождя и снега.
- На дорогах будут наблюдаться неблагоприятные явления, крайне опасные для автомобилистов – накат и гололедица. Температура воздуха составит 0…+5 градусов, ночью возможен туман. А уже 29 октября ожидается значительное похолодание. И ночью, и днем прогнозируются преимущественно отрицательные температуры воздуха, снег, - сообщили в 1 отделе УГИБДД МВД по Удмуртии.
Госавтоинспекция просит водителей не выезжать на загородные трассы без острой необходимости, максимально снизить скорость передвижения, особенно при подъезде к пешеходным переходам. Выбирать увеличенную дистанцию, исключить обгоны при наличии встречного транспорта даже на большом расстоянии.
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