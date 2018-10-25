Шиномонтаж в Ижевске - 2018: режим работы, цены, адреса
До «дня жестянщика» осталось совсем немного – по прогнозу синоптиков, он может ожидать нас уже 28 октября. Самое время задуматься о замене летней резины на зимнюю. «Комсомолка» выяснила, где, когда и за какую цену это можно сделать в Ижевске*.
Напоминаем, что «День жестянщика» синоптики обещали уже в это воскресенье, 28 октября. И в ГИБДД рекомендовали сменить резину на зимнюю до этого времени. Не забываем наклеить знак «Ш» после того, как переобуетесь, иначе грозит штраф.
«АвтоФлот»
Адрес: ул. Ленина, 101в
Телефон: 640-152
Режим работы: будни 9:00-19:00; выходные 9:00-18:00
Цены: замена шин R14 - от 880 рублей
«Титан»
Адрес: Северный переулок, 61г; ул. Салютовская, 5а/1
Телефон: 31-07-67
Режим работы: будни 9:00-19:00 выходные 9:00-16:00
Цены: замена шин R14 - от 1000 рублей
«Запаскин»
Адрес: 7-я Подлесная, 28; Красногеройская 18
Телефон: 24-24-39
Режим работы: ежедневно 8:00-22:00
Цены: комплексный шиномонтаж - от 800 рублей; правка всех типов дисков - от 300 рублей; ремонт боковых порезов - от 500 рублей; замена масла ДВС - от 300 рублей
«Евразия»
Адрес: ул. Союзная, 14
Телефон: 33-99-23
Режим работы: будни 9:00-20:00 выходные 9:00-19:00
Цены: замена шин R14 - от 790 рублей
Автосервис «Гарант»
Адрес: ул. Союзная, 163
Телефон: 902-896, 902-111, 902-895
Режим работы: будни 8:30-18:00 суббота 8:30-14:30
Цены: замена шин R14 - от 1200 рублей, комплексная мойка - от 600 рублей
«Лидер»
Адрес: Деповский проезд, 6
Телефон: 676-900; +7-901-876-69-00
Режим работы: ежедневно 9:00-18:00
«Автомастер»
Адрес: Воткинское шоссе, 146а
Телефон: 56-84-29, 95-87-47, 56-11-33
Режим работы: круглосуточно
Цены: замена шин R14 - от 640 рублей; комплексная мойка - от 650 рублей
«Колеса даром»
Адрес: ул. Союзная, 161; ул. Красноармейская, 74; ул. Маяковского, 36
Телефон: 79-97-97
Режим работы: ежедневно 9:00-19:00
Цены: замена шин R14 - от 1300 рублей
«Иж-Лада»
Адрес: ул. Камбарская, 49
Телефон: 66-45-77, 68-11-35, 66-25-25, 68-56-32
Режим работы: ежедневно 8:00-20:00
Цены: замена шин R14 - от 1000 рублей
«МАЛИНА»
Адрес: Весенний проезд, 3
Телефон: 91-39-99
Режим работы: ежедневно 9:00-21:00
Цены: замена шин R14 - от 1200 рублей; комплексная автомойка - от 460 рублей
«Гарант - моторс»
Адрес: ул. Карла Маркса, 55а
Телефон: 90-89-89
Режим работы: ежедневно 8:00-20:00
Цены: замена шин R14 - от 1400 рублей
«АСПЭК - моторс»
Адрес: ул. Союзная, 2б
Телефон: 400-004, 91-24-15, 91-24-20
Режим работы: будни 8:00-20:00; суббота 8:00-19:00; воскресение 8:00-18:00
Цены: замена шин R14 - от 1020 рублей
Автоцентр ГАЗ
Адрес: Воткинское шоссе, 196/4
Телефон: 456-456
Режим работы: ежедневно 8:00-20:00
Цены: замена шин R14 - от 1020 рублей
Форсаж Tyre & Service
Адрес: ул. Холмогорова, 35в; ул. Маяковского, 42б;
Телефон: 655-933
Режим работы: будни 9:00-20:00, суббота 9:00-19:00, воскресенье 9:00-18:00
Цены: замена шин R14 - от 870 рублей
«АСПЭК-драйв»
Адрес: ул. Союзная, 2в
Телефон: 20-94-15
Режим работы: будни 8:00-20:00, суббота 8:00-19:00, воскресенье 8:00-18:00
Цены: замена шин R14 - от 1120 рублей
«5 звезд»
Адрес: ул. Союзная, 1б
Телефон: 776-444, 77-60-00
Режим работы: круглосуточно
Цены: замена шин R14 - 110 рублей
Bosch
Адрес: ул. Карла Маркса, 25
Телефон: 905-460, 905-450, 50-52-78
Режим работы: будни 8:00-20:00 выходные 8:00-19:00
Цены: замена шин R14 - от 1000 рублей, комплексная мойка - от 500 рублей
«Интерпартнер»
Адрес: ул. Промышленная, 2/1
Телефон: 65-85-84
Режим работы: будни 9:00-18:00
Цены: замена шин R14 - от 1200 рублей
«АСПЭК-лидер»
Адрес: ул. Холмогорова, 9
Телефон: 90-80-80, +7-919-916-80-59
Режим работы: будни 8:00-20:00, суббота 8:00-19:00, воскресенье 8:00-18:00
Цены: замена шин R14 - от 1500 рублей
«Ротор»
Адрес: ул. Азина, 1ю
Телефон: 65-87-57, +7-922-680-37-17, +7-958-552-99-54
Режим работы: ежедневно 9:00-21:00
Цены: замена шин R14 - от 800 рублей
«Кит»
Адрес: ул. 10 лет Октября, 60/1
Телефон: 56-26-02, 77-59-18, 56-99-66
Режим работы: будни 9:00-18:00, суббота 9:00-17:00, воскресенье 11:00-15:00
Цены: замена шин R14 - от 450 рублей, комплексная мойка - от 550 рублей
FIT SERVICE
Адрес: ул. 9 Января, 157
Телефон: 24-99-00
Режим работы: ежедневно 9:00-21-00
Цены: замена шин R14 - от 1480 рублей
«Мир шин»
Адрес: ул. Леваневского, 121,
Телефон: 539-444, 505-400, 539-815;
Режим работы: будни 8:00-20:00; выходные 9:00-18:00
Цены: замена шин R14 - от 900 рублей
«Металлург»
Адрес: ул. Фруктовая, 2
Телефон: +7-912-450-02-02
Режим работы: ежедневно 8:00-22:00
Цены: замена шин R14 - от 1000 рублей
«Автостар-Максимум»
Адрес: ул. Орджоникидзе, 2к, к1
Телефон: 90-65-25
Режим работы: ежедневно 9:00-20:00
Цены: замена шин R14 - от 800 рублей
«М.Шина»
Адрес: ул. Азина, 75, ул. Маяковского, 4, Ботеневский переулок, 4
Телефон: 24-99-06, 64-15-39
Режим работы: будни 8:00-20:00, суббота 8:30-19:00, воскресенье 8:30-18:00
Цены: замена шин R14 - от 840 рублей
«Шины плюс»
Адрес: ул. Союзная, 165в
Телефон: 50-84-04, 56-93-44, 50-83-64, +7-912-444-92-01
Режим работы: ежедневно 9:00-21:00; воскресенье - выходной
Цены: замена шин R14 - от 100 рублей
«Чашка кофе»
Адрес: ул. 10 лет Октября, 44, ул. Ворошилова, 90а
Телефон: 570-250
Режим работы: ежедневно 8:00-22:00
Цены: замена шин R14 - 1060 рублей; комплексная мойка - 770 рублей
«Много-колес.рф»
Адрес: ул. Удмуртская, 214
Телефон: 65-57-07
Режим работы: будни 9:00-20:00, суббота 9:00-19:00, воскресенье 9:00-18:00
Цены: замена шин R14 - от 748 рублей
«Данила мастер»
Адрес: ул. 10 лет Октября, 40
Телефон: 63-54-84, 64-43-27
Режим работы: будни 9:00-19:00; суббота 9:00-15:00; воскресение - выходной
Цены: замена шин R14 - от 100 рублей
«Простор»
Адрес: ул. Баранова, 96
Телефон: 54-11-11
Режим работы: ежедневно 8:00-20:00
Цены: замена шин R14 - от 1000 рублей
«Экспресс авто»
Адрес: ул. Азина, 10
Телефон: 91-01-89
Режим работы: ежедневно 9:00-20:00
Цены: замена шин R14 - от 800 рублей
«Пит Стоп»
Адрес: ул. Ворошилова, 111а
Телефон: 47-11-46
Режим работы: ежедневно 9:00-21:00
Цены: замена шин R14 - от 1120 рублей, ремонт боковых порезов - от 400 рублей
«Честный»
Адрес: ул. Свободы, 50
Телефон: +7-982-830-77-17, +7-982-839-39-40, +7-912-012-85-79
Режим работы: ежедневно 9:00-21:00
Цены: замена шин R14 - от 900 рублей, комплексная перебортовка четырех колес - от 700 рублей
«ПРОСТОР-МАСТЕР»
Адрес: ул. Коммунаров, 244
Телефон: 24-40-11, 56-33-76
Режим работы: ежедневно 8:00-20:00
Цены: замена шин R14 - от 900 рублей
«Маяк»
Адрес: ул. Областная, 6а
Телефон: +7-912-024- 96-50
Режим работы: ежедневно 9:00-21:00
Цены: замена шин R14 - от 800 рублей
«Гост»
Адрес: ул. Салютовская, 22а
Телефон: 770-556, +7-922-517-06-43
Режим работы: ежедневно 9:00-20:00
Цены: замена шин R14 - от 800 рублей
«4x4»
Адрес: ул. Щедрина, 2а
Телефон: 56-58-68, 56-20-76
Режим работы: ежедневно 8:00-24:00
Цены: замена шин R14 - от 850 рублей; комплексная автомойка - от 450 рублей
«Бином»
Адрес: ул. Холмогорова, 11а
Телефон: 91-22-88
Режим работы: ежедневно 8:00-19:00; воскресение 9:00-17:00
Цены: замена шин R14 - от 1200 рублей
«Автомастер»
Адрес: ул. Районная, 57
Телефон: 32-06-52, 90-77-80
Режим работы: ежедневно 9:00-21:00
Цены: замена шин R14 - от 900 рублей, комплексная мойка - от 500 рублей
«ВИП-шиномонтаж»
Адрес: ул. Орджоникидзе, 3
Телефон: +7-909-055-70-10
Режим работы: ежедневно 9:00-8:00
Цены: замена шин R14 - от 800 рублей
«Панда»
Адрес: ул. Маяковского, 53
Телефон: 64-27-64, 64-46-46, +7-950-166-00-49
Режим работы: ежедневно 9:00-20:00
Цены: замена шин R14 - от 1000 рублей
«Вираж»
Адрес: ул. Холмогорова, 80б
Телефон: 77-07-58, +7-922-517-07-58
Режим работы: 8:00-20:00
Цены: замена шин R14 - от 800 рублей
АМГ
Адрес: ул. 8 Марта, 87а
Телефон: 638-655, +7-922-508-99-07, +7-922-508-99-08
Режим работы: будни 9:00-18:00
Цены: замена шин R14 - от 800 рублей
Trivas
Адрес: ул. Коммунаров, 244
Телефон: 50-65-06, 50-53-33
Режим работы: ежедневно 9:00-19:00
Цены: замена шин R14 - от 900 рублей
«Алекс-авто»
Адрес: ул. Ухтомского, 9
Телефон: +7-963-482-03-03, +7-904-275-65-65
Режим работы: ежедневно 9:00-21:00 воскресенье 9:00-18:00
Цены: замена шин R14 - от 950 рублей
*Точный адрес, цену и режим работы уточняйте по телефонам.
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