Шиномонтаж в Ижевске - 2018: режим работы, цены, адреса

СЕГОДНЯ 12:29 2018-10-25T14:58:57+03:00

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До «дня жестянщика» осталось совсем немного – по прогнозу синоптиков, он может ожидать нас уже 28 октября. Самое время задуматься о замене летней резины на зимнюю. «Комсомолка» выяснила, где, когда и за какую цену это можно сделать в Ижевске*.

Напоминаем, что «День жестянщика» синоптики обещали уже в это воскресенье, 28 октября. И в ГИБДД рекомендовали сменить резину на зимнюю до этого времени. Не забываем наклеить знак «Ш» после того, как переобуетесь, иначе грозит штраф.

«АвтоФлот»

Адрес: ул. Ленина, 101в

Телефон: 640-152

Режим работы: будни 9:00-19:00; выходные 9:00-18:00

Цены: замена шин R14 - от 880 рублей

«Титан»

Адрес: Северный переулок, 61г; ул. Салютовская, 5а/1

Телефон: 31-07-67

Режим работы: будни 9:00-19:00 выходные 9:00-16:00

Цены: замена шин R14 - от 1000 рублей

«Запаскин»

Адрес: 7-я Подлесная, 28; Красногеройская 18

Телефон: 24-24-39

Режим работы: ежедневно 8:00-22:00

Цены: комплексный шиномонтаж - от 800 рублей; правка всех типов дисков - от 300 рублей; ремонт боковых порезов - от 500 рублей; замена масла ДВС - от 300 рублей

«Евразия»

Адрес: ул. Союзная, 14

Телефон: 33-99-23

Режим работы: будни 9:00-20:00 выходные 9:00-19:00

Цены: замена шин R14 - от 790 рублей

Автосервис «Гарант»

Адрес: ул. Союзная, 163

Телефон: 902-896, 902-111, 902-895

Режим работы: будни 8:30-18:00 суббота 8:30-14:30

Цены: замена шин R14 - от 1200 рублей, комплексная мойка - от 600 рублей

«Лидер»

Адрес: Деповский проезд, 6

Телефон: 676-900; +7-901-876-69-00

Режим работы: ежедневно 9:00-18:00

«Автомастер»

Адрес: Воткинское шоссе, 146а

Телефон: 56-84-29, 95-87-47, 56-11-33

Режим работы: круглосуточно

Цены: замена шин R14 - от 640 рублей; комплексная мойка - от 650 рублей

«Колеса даром»

Адрес: ул. Союзная, 161; ул. Красноармейская, 74; ул. Маяковского, 36

Телефон: 79-97-97

Режим работы: ежедневно 9:00-19:00

Цены: замена шин R14 - от 1300 рублей

«Иж-Лада»

Адрес: ул. Камбарская, 49

Телефон: 66-45-77, 68-11-35, 66-25-25, 68-56-32

Режим работы: ежедневно 8:00-20:00

Цены: замена шин R14 - от 1000 рублей

«МАЛИНА»

Адрес: Весенний проезд, 3

Телефон: 91-39-99

Режим работы: ежедневно 9:00-21:00

Цены: замена шин R14 - от 1200 рублей; комплексная автомойка - от 460 рублей

«Гарант - моторс»

Адрес: ул. Карла Маркса, 55а

Телефон: 90-89-89

Режим работы: ежедневно 8:00-20:00

Цены: замена шин R14 - от 1400 рублей

«АСПЭК - моторс»

Адрес: ул. Союзная, 2б

Телефон: 400-004, 91-24-15, 91-24-20

Режим работы: будни 8:00-20:00; суббота 8:00-19:00; воскресение 8:00-18:00

Цены: замена шин R14 - от 1020 рублей

Автоцентр ГАЗ

Адрес: Воткинское шоссе, 196/4

Телефон: 456-456

Режим работы: ежедневно 8:00-20:00

Цены: замена шин R14 - от 1020 рублей

Форсаж Tyre & Service

Адрес: ул. Холмогорова, 35в; ул. Маяковского, 42б;

Телефон: 655-933

Режим работы: будни 9:00-20:00, суббота 9:00-19:00, воскресенье 9:00-18:00

Цены: замена шин R14 - от 870 рублей

«АСПЭК-драйв»

Адрес: ул. Союзная, 2в

Телефон: 20-94-15

Режим работы: будни 8:00-20:00, суббота 8:00-19:00, воскресенье 8:00-18:00

Цены: замена шин R14 - от 1120 рублей

«5 звезд»

Адрес: ул. Союзная, 1б

Телефон: 776-444, 77-60-00

Режим работы: круглосуточно

Цены: замена шин R14 - 110 рублей

Bosch

Адрес: ул. Карла Маркса, 25

Телефон: 905-460, 905-450, 50-52-78

Режим работы: будни 8:00-20:00 выходные 8:00-19:00

Цены: замена шин R14 - от 1000 рублей, комплексная мойка - от 500 рублей

«Интерпартнер»

Адрес: ул. Промышленная, 2/1

Телефон: 65-85-84

Режим работы: будни 9:00-18:00

Цены: замена шин R14 - от 1200 рублей

«АСПЭК-лидер»

Адрес: ул. Холмогорова, 9

Телефон: 90-80-80, +7-919-916-80-59

Режим работы: будни 8:00-20:00, суббота 8:00-19:00, воскресенье 8:00-18:00

Цены: замена шин R14 - от 1500 рублей

«Ротор»

Адрес: ул. Азина, 1ю

Телефон: 65-87-57, +7-922-680-37-17, +7-958-552-99-54

Режим работы: ежедневно 9:00-21:00

Цены: замена шин R14 - от 800 рублей

«Кит»

Адрес: ул. 10 лет Октября, 60/1

Телефон: 56-26-02, 77-59-18, 56-99-66

Режим работы: будни 9:00-18:00, суббота 9:00-17:00, воскресенье 11:00-15:00

Цены: замена шин R14 - от 450 рублей, комплексная мойка - от 550 рублей

FIT SERVICE

Адрес: ул. 9 Января, 157

Телефон: 24-99-00

Режим работы: ежедневно 9:00-21-00

Цены: замена шин R14 - от 1480 рублей

«Мир шин»

Адрес: ул. Леваневского, 121,

Телефон: 539-444, 505-400, 539-815;

Режим работы: будни 8:00-20:00; выходные 9:00-18:00

Цены: замена шин R14 - от 900 рублей

«Металлург»

Адрес: ул. Фруктовая, 2

Телефон: +7-912-450-02-02

Режим работы: ежедневно 8:00-22:00

Цены: замена шин R14 - от 1000 рублей

«Автостар-Максимум»

Адрес: ул. Орджоникидзе, 2к, к1

Телефон: 90-65-25

Режим работы: ежедневно 9:00-20:00

Цены: замена шин R14 - от 800 рублей

«М.Шина»

Адрес: ул. Азина, 75, ул. Маяковского, 4, Ботеневский переулок, 4

Телефон: 24-99-06, 64-15-39

Режим работы: будни 8:00-20:00, суббота 8:30-19:00, воскресенье 8:30-18:00

Цены: замена шин R14 - от 840 рублей

«Шины плюс»

Адрес: ул. Союзная, 165в

Телефон: 50-84-04, 56-93-44, 50-83-64, +7-912-444-92-01

Режим работы: ежедневно 9:00-21:00; воскресенье - выходной

Цены: замена шин R14 - от 100 рублей

«Чашка кофе»

Адрес: ул. 10 лет Октября, 44, ул. Ворошилова, 90а

Телефон: 570-250

Режим работы: ежедневно 8:00-22:00

Цены: замена шин R14 - 1060 рублей; комплексная мойка - 770 рублей

«Много-колес.рф»

Адрес: ул. Удмуртская, 214

Телефон: 65-57-07

Режим работы: будни 9:00-20:00, суббота 9:00-19:00, воскресенье 9:00-18:00

Цены: замена шин R14 - от 748 рублей

«Данила мастер»

Адрес: ул. 10 лет Октября, 40

Телефон: 63-54-84, 64-43-27

Режим работы: будни 9:00-19:00; суббота 9:00-15:00; воскресение - выходной

Цены: замена шин R14 - от 100 рублей

«Простор»

Адрес: ул. Баранова, 96

Телефон: 54-11-11

Режим работы: ежедневно 8:00-20:00

Цены: замена шин R14 - от 1000 рублей

«Экспресс авто»

Адрес: ул. Азина, 10

Телефон: 91-01-89

Режим работы: ежедневно 9:00-20:00

Цены: замена шин R14 - от 800 рублей

«Пит Стоп»

Адрес: ул. Ворошилова, 111а

Телефон: 47-11-46

Режим работы: ежедневно 9:00-21:00

Цены: замена шин R14 - от 1120 рублей, ремонт боковых порезов - от 400 рублей

«Честный»

Адрес: ул. Свободы, 50

Телефон: +7-982-830-77-17, +7-982-839-39-40, +7-912-012-85-79

Режим работы: ежедневно 9:00-21:00

Цены: замена шин R14 - от 900 рублей, комплексная перебортовка четырех колес - от 700 рублей

«ПРОСТОР-МАСТЕР»

Адрес: ул. Коммунаров, 244

Телефон: 24-40-11, 56-33-76

Режим работы: ежедневно 8:00-20:00

Цены: замена шин R14 - от 900 рублей

«Маяк»

Адрес: ул. Областная, 6а

Телефон: +7-912-024- 96-50

Режим работы: ежедневно 9:00-21:00

Цены: замена шин R14 - от 800 рублей

«Гост»

Адрес: ул. Салютовская, 22а

Телефон: 770-556, +7-922-517-06-43

Режим работы: ежедневно 9:00-20:00

Цены: замена шин R14 - от 800 рублей

«4x4»

Адрес: ул. Щедрина, 2а

Телефон: 56-58-68, 56-20-76

Режим работы: ежедневно 8:00-24:00

Цены: замена шин R14 - от 850 рублей; комплексная автомойка - от 450 рублей

«Бином»

Адрес: ул. Холмогорова, 11а

Телефон: 91-22-88

Режим работы: ежедневно 8:00-19:00; воскресение 9:00-17:00

Цены: замена шин R14 - от 1200 рублей

«Автомастер»

Адрес: ул. Районная, 57

Телефон: 32-06-52, 90-77-80

Режим работы: ежедневно 9:00-21:00

Цены: замена шин R14 - от 900 рублей, комплексная мойка - от 500 рублей

«ВИП-шиномонтаж»

Адрес: ул. Орджоникидзе, 3

Телефон: +7-909-055-70-10

Режим работы: ежедневно 9:00-8:00

Цены: замена шин R14 - от 800 рублей

«Панда»

Адрес: ул. Маяковского, 53

Телефон: 64-27-64, 64-46-46, +7-950-166-00-49

Режим работы: ежедневно 9:00-20:00

Цены: замена шин R14 - от 1000 рублей

«Вираж»

Адрес: ул. Холмогорова, 80б

Телефон: 77-07-58, +7-922-517-07-58

Режим работы: 8:00-20:00

Цены: замена шин R14 - от 800 рублей

АМГ

Адрес: ул. 8 Марта, 87а

Телефон: 638-655, +7-922-508-99-07, +7-922-508-99-08

Режим работы: будни 9:00-18:00

Цены: замена шин R14 - от 800 рублей

Trivas

Адрес: ул. Коммунаров, 244

Телефон: 50-65-06, 50-53-33

Режим работы: ежедневно 9:00-19:00

Цены: замена шин R14 - от 900 рублей

«Алекс-авто»

Адрес: ул. Ухтомского, 9

Телефон: +7-963-482-03-03, +7-904-275-65-65

Режим работы: ежедневно 9:00-21:00 воскресенье 9:00-18:00

Цены: замена шин R14 - от 950 рублей

*Точный адрес, цену и режим работы уточняйте по телефонам.

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