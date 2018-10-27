2018-10-27T09:28:28+03:00
Происшествия

Жительница Удмуртии обвиняется в убийстве гражданского мужа

Теперь ей грозит до 20 лет лишения свободы
Анастасия Волкова
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ФОТО: PixabayФОТО: Pixabay
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39-летняя жительница с.Вавож будет осуждена за убийство 41-летнего гражданского мужа. Об этом сообщает пресс-служба Следственный комитет России по Удмуртии.

Как стало известно, 24 октября супруги употребляли спиртные напитки. Во время застолья, женщина вспомнила про неисправность электроплиты и попросила мужчину устранить ее. Однако гражданский муж отказался.

- Между обвиняемой и потерпевшим произошла ссора, в ходе которой женщина накинула мужчине на шею шнур питания электроплиты и стягивала его концы до тех пор, пока потерпевший не скончался, - сообщили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается. Обвиняемой грозит до 20 лет лишения свободы.

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