В Удмуртии побывала съемочная группа программы «Следствие вели…»
28 октября в 17:20 на канале НТВ в эфир выйдет телепередача «Следствие вели…» (16+) с Леонидом Каневским, где расскажут о громком преступлении, совершенном в 1952 году в пос.Кез. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
- Cъемочная группа вместе с Председателем Совета ветеранов ОВД и ВВ по Удмуртской Республике Германом Санниковым выезжала в пос. Кез Удмуртской Республики для организации интервью с ветеранами МВД по УР, входившими в состав оперативно-следственной группы, - говорится в сообщении.
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