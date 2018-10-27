В Удмуртии побывала съемочная группа программы «Следствие вели…»

СЕГОДНЯ 12:24 2018-10-27T12:24:57+03:00

Изменить размер текста: A A

28 октября в 17:20 на канале НТВ в эфир выйдет телепередача «Следствие вели…» (16+) с Леонидом Каневским, где расскажут о громком преступлении, совершенном в 1952 году в пос.Кез. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

- Cъемочная группа вместе с Председателем Совета ветеранов ОВД и ВВ по Удмуртской Республике Германом Санниковым выезжала в пос. Кез Удмуртской Республики для организации интервью с ветеранами МВД по УР, входившими в состав оперативно-следственной группы, - говорится в сообщении.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Жительница Удмуртии обвиняется в убийстве гражданского мужа (подробнее).