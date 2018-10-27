Фигуристка из Удмуртии стала лидером в короткой программе на Гран-при Skate Canada 2018
Она набрала 74,22 балла
ФОТО: NEWS.ru
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Елизавета Туктамышева из Удмуртии заняла первое место в короткой программе на Гран-при Skate Canada 2018*. Она обошла ближайшую конкурентку из Японии на 7,71 балл. Тем самым девушка показала лучший персональный результат в сезоне.
В соревнованиях участовали еще две россиянки - Евгения Медведева и дарья Паненкова. Они находятся пока на 7 и 11 месте соответственно.
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