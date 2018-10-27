В Ижевске презентовали новый логотип хоккейного клуба «Ижсталь»

СЕГОДНЯ 17:37 2018-10-27T17:44:23+03:00

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В «Ижстали» провели рестайлинг логотипа. Обновленный символ вобрал в себя черты нынешнего и сохранил основу логотипа 1978 года, поэтому не потерял своей узнаваемости. Кроме того, выбран талисман команды - еж. Об этом сообщила пресс-служба хоккейного клуба.

Выбор именно этого персонажа в качестве талисмана и персонажа логотипа неслучаен: исторически еж был символом хоккейного клуба «Ижсталь». Да и такого героя предложили болельщики.

- Что касается работы над талисманом команды - здесь хотелось создать персонажа не только симпатичного, но и сильного, даже немного хищного и злого. Ведь талисман - это настрой, это ассоциация, и не хотелось, чтобы наших сталеваров олицетворял милый ежонок. Кстати, многие отмечают сходство нашего ежа с героями советского мультфильма "Шайбу!Шайбу" 1964 года. Нам такая ассоциация очень импонирует, - рассказали в ведомстве.

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