В Ижевске на территории школы установили первый контейнер для сбора мусора

СЕГОДНЯ 10:20 2018-10-28T10:20:45+03:00

Он предназначается для пластика, металла, полиэтилена, стекла и тетрапака

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 26 октября, на территории гимназии №83 в Ижевске установили спецконтейнер для раздельного сбора отходов. Как сообщает пресс-служба города, в республике это стало первым опытом установки контейнера на территории школы.

- Он предназначен для тетрапака, стекла, пластика, металла и полиэтилена. Дети будут прямо в школе учиться правильной сортировке мусора и привыкать к раздельному сбору отходов. Вывоз мусора будет осуществляться ООО «Спецавтохозяйство» (региональный оператор по вывозу мусора – прим.ред.) по мере заполнения контейнера, - сообщили в пресс-службе.

Фото: пресс-служба Ижевска

Кстати, компания готова установить такие контейнеры на территории других школ. Для этого администрации образовательного учреждения необходимо обратиться в «Спецавтохозяйство».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

Мишки из зоопарка Ижевска уже спят дольше, чем обычно (продолжение).