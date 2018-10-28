В Ижевске на территории школы установили первый контейнер для сбора мусора
В пятницу, 26 октября, на территории гимназии №83 в Ижевске установили спецконтейнер для раздельного сбора отходов. Как сообщает пресс-служба города, в республике это стало первым опытом установки контейнера на территории школы.
- Он предназначен для тетрапака, стекла, пластика, металла и полиэтилена. Дети будут прямо в школе учиться правильной сортировке мусора и привыкать к раздельному сбору отходов. Вывоз мусора будет осуществляться ООО «Спецавтохозяйство» (региональный оператор по вывозу мусора – прим.ред.) по мере заполнения контейнера, - сообщили в пресс-службе.
Фото: пресс-служба Ижевска
Кстати, компания готова установить такие контейнеры на территории других школ. Для этого администрации образовательного учреждения необходимо обратиться в «Спецавтохозяйство».
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