2018-10-28T09:15:23+03:00
Общество

«Зима близко»: говорят медведи из зоопарка Ижевска

В спячку уже впали ежики
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: vk.com/udmzoogroupФото: vk.com/udmzoogroup
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Медведи из зоопарка Ижевска уже предсказывают приход зимы. Гималайский мишка уже значительно больше спит, чем обычно. Как рассказали в зоопарке, в шалаше из бревен он проспал все ночь и напрочь отказывался заходить в вольер. Черное пятнышко на фотографии – это и есть мишка.

Фото: vk.com/club_udm_zoo

Фото: vk.com/club_udm_zoo

- Сотрудники отдела говорят, что, судя по поведению гималайца Фила, можно смело утверждать, что зима уже совсем близко. Мишка устраивает себе берлогу. Забегая вперед отметим, что после десятка часов беспробудного сна Фил все-таки покинул свой домик и зашел в скалу, чтобы поесть, - сообщили в зоопарке.

Бурый медведь Гоша тоже записался в лентяи - все реже гуляет и все чаще спит. Кстати, а ежики уже несколько недель как впали в спячку. Напомним, что в прошлом году мишки легли на зимний сон в середине ноября.

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