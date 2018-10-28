2018-10-28T11:22:31+03:00
Происшествия

В Удмуртии вынесли приговор ОПГ, которая сбывала наркотики в четырех городах

В группу входили девять жителей России и трое граждан Украины
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Воткинске вынесли приговор 12 участникам преступной группы, которые сбывали наркотики. Как сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии, в группу входили молодые люди от 18 до 25 лет, девять из них – граждане России и трое граждан Украины.

- С августа 2016 года по апрель 2017 года под руководством неустановленных лиц с использованием сети «Интернет» бесконтактным способом осуществляли сбыт и покушение на сбыт синтетических наркотических средств на территории городов Ижевска, Воткинска, Сарапула и Глазова, - сообщили в пресс-службе.

Их задержали в апреле 2017 года. Изъяли более 4 килограммов синтетических наркотических средств. Материалы уголовного дела составили более 60 томов. Приговор оглашался судьёй два дня.

- Суд признал подсудимых виновными в совершении преступлений. Назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы на срок от 3 лет 1 месяца до 5 лет 8 месяцев с отбыванием наказания каждому в исправительной колонии строгого режима, - рассказали в пресс-службе.

В группу входили также три женщины. Им назначили сроки от 3 лет 1 месяца до 5 лет 6 месяцев в исправительной колонии общего режима.

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