У жительницы Удмуртии украли в Подмосковье золото на два миллиона рублей

СЕГОДНЯ 14:06 2018-10-28T14:06:50+03:00

Неизвестный проник к ней в дом и за 10 минут обчистил его

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В подмосковном Красногорске расследуется дело о грабеже у жительницы Глазова (Удмуртия). Неизвестный пробрался к ней домой и украл золотые украшения на два миллиона рублей. Как сообщает «360», она жила в двухэтажном кирпичном доме, без сигнализации и видеонаблюдения.

Пока хозяйки не было, неизвестный отжал пластиковое окно, пробрался на второй этаж и за 10 минут собрал хранившееся в доме золото. Затем – исчез. Сотрудники полиции, которые прибыли на место, изъяли следы обуви, несколько отпечатков пальцев. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

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