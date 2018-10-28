У жительницы Удмуртии украли в Подмосковье золото на два миллиона рублей
В подмосковном Красногорске расследуется дело о грабеже у жительницы Глазова (Удмуртия). Неизвестный пробрался к ней домой и украл золотые украшения на два миллиона рублей. Как сообщает «360», она жила в двухэтажном кирпичном доме, без сигнализации и видеонаблюдения.
Пока хозяйки не было, неизвестный отжал пластиковое окно, пробрался на второй этаж и за 10 минут собрал хранившееся в доме золото. Затем – исчез. Сотрудники полиции, которые прибыли на место, изъяли следы обуви, несколько отпечатков пальцев. По факту кражи возбуждено уголовное дело.
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