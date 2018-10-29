Авиакомпания «Аэрофлот» выполнила первый рейс из Ижевска
В воскресенье, 28 октября, в аэропорту Ижевска встретили первый рейс компании «Аэрофлот» из Москвы. С мая этого года велись переговоры с представителями компании об организации полетов, и они дали свои плоды.
Теперь самолеты Sukhoi Superjet 100 будут летать по маршруту Ижевск – Москва («Шереметьево») два раза в день, утром и вечером. Судя по официальному сайту авиакомпании, стоимость билетов варьируется от 4700 до 22 тысяч рублей.
О том, что воздушные суда такого типа смогут приземляться в ижевском аэропорту, стало известно в июле этого года. Авиакомпания «Аэрофлот» провела обучение инженерно-технического персонала авиационно-технической базы Ижевского аэропорта их обслуживанию.
- Наши планы в дальнейшем - это реконструкция аэропорта. В настоящее время по этому поводу ведётся очень большая работа с Российской Федерацией, чтобы мы попали в федеральную программу. Цена вопроса – более 3 млрд рублей. Решение будет приниматься в течение ближайших недель, максимум месяца, - сообщил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.
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