Авиакомпания «Аэрофлот» выполнила первый рейс из Ижевска

СЕГОДНЯ 09:21 2018-10-29T09:22:06+03:00

Теперь самолеты Superjet будут летать в Москву из столицы Удмуртии два раза в день

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В воскресенье, 28 октября, в аэропорту Ижевска встретили первый рейс компании «Аэрофлот» из Москвы. С мая этого года велись переговоры с представителями компании об организации полетов, и они дали свои плоды.

Теперь самолеты Sukhoi Superjet 100 будут летать по маршруту Ижевск – Москва («Шереметьево») два раза в день, утром и вечером. Судя по официальному сайту авиакомпании, стоимость билетов варьируется от 4700 до 22 тысяч рублей.

О том, что воздушные суда такого типа смогут приземляться в ижевском аэропорту, стало известно в июле этого года. Авиакомпания «Аэрофлот» провела обучение инженерно-технического персонала авиационно-технической базы Ижевского аэропорта их обслуживанию.

- Наши планы в дальнейшем - это реконструкция аэропорта. В настоящее время по этому поводу ведётся очень большая работа с Российской Федерацией, чтобы мы попали в федеральную программу. Цена вопроса – более 3 млрд рублей. Решение будет приниматься в течение ближайших недель, максимум месяца, - сообщил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

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