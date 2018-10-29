Премьер-министр Удмуртии: «В ближайшее время должен решиться вопрос о реконструкции аэропорта Ижевска»

СЕГОДНЯ 11:26 2018-10-29T11:27:08+03:00

Сейчас правительство республики работает над тем, чтобы попасть в федеральную программу

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В ближайшее время должен решиться вопрос о реконструкции ижевского аэропорта. Об этом заявил журналистам 28 октября премьер-министр Удмуртии Ярослав Семенов.

- Решение будет приниматься в течение ближайших недель, максимум месяцев. Это проект формирование бюджета на будущий год и плановый период – 2020, 2021 и 2022 год. Программа очень обширная, и мы должны доказать, что аэропорт Ижевска способен будет год за годом наращивать количество пассажиров, которые будут обслуживаться здесь, - отметил председатель правительства региона.

Шансы на попадание в программу он назвал «высокими». Сумма, которая потребуется на работы, превышает 3 млрд рублей.

- Сейчас очень большая ведется работа с Российской Федерацией для того, чтобы мы попали в эту программу. Как только это произойдет, мы вправе рассчитывать на модернизацию искусственных сооружений – это взлетно-посадочная полоса, рулежные дорожки, перрон, и, конечно же, здание аэропорта. Мы ожидаем совершенно нового оказания услуг для тех, кто прилетает в Удмуртию, для тех, кто организует сообщение между Ижевском и всеми городами России.

В случае, если решение будет положительным, процесс реконструкции продлится до 2024 года.

Ранее уже говорилось, что республика может рассчитывать на следующие суммы: в 2019 г. – 61,5 млн руб., в 2020 г. – 92,3 млн руб., в 2021 г. – 850 млн руб., в 2022 г. – 1,2 млрд руб., в 2023 г. – 1,16 млрд руб.

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