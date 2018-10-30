2018-10-30T10:17:46+03:00
Политика

В Удмуртии «перезагрузят» сферу туризма

Его передадут в ведение экономического блока правительства
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Гульназ ГырдымоваФото: Гульназ Гырдымова
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В Удмуртии перезапустят туристическую отрасль. По словам первого вице-премьер региона Александра Свинина, сейчас блоки туризма развиваются хаотично. Это связано с двумя причинами: нет единого оператора и вопросы госуправления.

- Ничего создавать не надо, в республике уже давно все есть. Просто работу этих учреждений надо немного переформатировать, чем мы занимаемся. У нас появится единая туристическая компания со своей турлицензией, которая будет находиться в собственности республики и у которой появится новый руководитель. Она станет тем единым окном и для приезжающих туристов, и для тех, кто занимается развитием туристической отрасли, для предпринимателей. Сейчас эта структура называется МДС-тур, она у нас существует, но не всегда ясно, чем она занимается. Сейчас мы полностью перезапускаем ее работу. Думаю, что до конца года представим единого оператора туризма в республике, - сообщил Александр Свинин в прямом эфире радио «Комсомольская Правда»-Ижевск (107.6 FM)(12+).

Он сообщил и о том, что сферу туризма передадут в ведении экономического блока правительства, по примеру федералов.

- Мы должны это сделать в 2018 году. С 1 января 2019 года должно перейти, - сообщил Александр Свинин.

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