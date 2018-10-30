Рассмотрение вопроса о повышении транспортного налога в Удмуртии перенесли на ноябрь 2018 года

СЕГОДНЯ 09:53 2018-10-30T09:53:57+03:00

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Вопрос о повышении транспортного налога в Удмуртии будут рассматривать в ноябре, а не в октябре 2018 года. Правительство республики решило отправить на доработку поправки в законопроект.

- Есть сильные замечания у главы республики по этой инициативе, - сообщил первый вице-премьер региона Александр Свинин в прямом эфире радио «Комсомольская Правда»-Ижевск (107.6 FM)(12+).

Он отметил, что сейчас у нас одна из самых низких ставок в ПФО. И власти надеются, что жители их поддержат в вопросе повышения налога, так как все полученные деньги поступают на дорожное строительство.

- Эти деньги жестко маркируются - поступают только в дорожный фонд республики и могут тратиться только на новые дороги. Правительство готово отчитаться за строительство каждого километра, которое будет построено за счет транспортного налога. Эту тему мы еще год назад обсудили с общественными объединениями автолюбителей, и они нас в этом поддержали, потому что понимают, что за счет этих денег будет построено новое дорожное полотно. Об этом нужно честно говорить с жителями и с ними обсуждать, - уточнил Александр Свинин.

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