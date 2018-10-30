Абоненты Tele2 любят комедии и женские журналы

СЕГОДНЯ 11:01 2018-10-30T11:01:31+03:00

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Tele2 проанализировала работу популярного приложения Tele2 TV с января по сентябрь 2018 года. Оказалось, что более 70% приволжских пользователей приложения используют его для просмотра телеканалов, 20% зрителей предпочитают кино, остальная часть аудитории приходится на любителей онлайн-кинотеатра Amediateka* и других разделов. Самыми популярными каналами среди абонентов, установивших Tele2 TV, оказались ТНТ, РЕН ТВ, а также обладатель многомиллионной аудитории в России и за рубежом «Первый канал». Юмористический канал СТС с минимальным отставанием от третьего места занял четвертую позицию рейтинга.

Tele2 также составила рейтинг фильмов, наиболее популярных среди абонентов Tele2 в Приволжье. На первом месте – российская комедия «Ночная смена» (18+). На втором месте списка оказалась история одного преображения «Я худею» (16+), которая вошла в тройку самых успешных отечественных фильмов этого года. На третьем - режиссерский дебют Данилы Козловского - кинодрама «Тренер» (12+).

Tele2 также проанализировала предпочтения пользователей приложения «Tele2 Журналы». С момента его запуска в конце апреля этого года число читателей онлайн-периодики в Приволжье выросло более чем на 10%. Самым читаемым изданием оказался женский журнал Cosmopolitan*(18+), на который приходится 10,6% аудитории. За ним c отставанием в 2,2% следует мужской журнал Maxim* (18+). Третью и четвертую позиции в списке разделили еще два глянцевых любимца женской аудитории – журналы «Лиза» (12+) и «Elle*» (16+). На пятом месте – Psychologies (18+).

*Амедиатека, *Космополитен, *Максим, *Элль, *Псайхолоджис