Находящийся под следствием экс-руководитель Ижевских электрических сетей решил остаться депутатом госсовета

СЕГОДНЯ 13:40 2018-10-30T13:40:41+03:00

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Экс-гендиректор АО «Ижевские электрические сети» (ИЭС) Сергей Клементьев решил остаться депутатом госсовета Удмуртии и отозвал заявление о сложении полномочий народного избранника. Об этом сообщил председатель регионального парламента Алексей Прасолов. Напомним, что ранее вопрос об исключении Клементьева из депутатского состава планировали рассмотреть на сессии госсовета 30 октября. Однако в день заседания вопрос был снят с повестки. Клементьев, к слову, на нем присутствовал.

Свой пост руководителя Ижевских электрических сетей Сергей Клементьев добровольно покинул в апреле 2018 года. В мае его обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями и поместили под домашний арест. По версии следствия, депутат использовал средства ИЭС на свою предвыборную кампанию по выборам в госсовет Удмуртии. В сентябре Клементьев признал свою вину и заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.

В госсовет он был избран сентябре 2017 года по Центральному избирательному округу №7.

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