Потепление в Ижевске придет с 1 ноября

СЕГОДНЯ 07:14 2018-10-31T07:14:08+03:00

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С четверга, 1 ноября, в Ижевске придет плюсовая температура. По сообщениям синоптиков, несмотря на небольшой плюс, на дорогах будет гололедица и небольшой снег. Так, 1 ноября ожидается переменная облачность и без осадков, температура до +1 градуса.

Со 2 ноября будет повышение до +4 градусов. При этом, начнется небольшой снег и дожди.

- Среднесуточные температуры воздуха вернутся к положительным значениям, то есть в течение суток будет преимущественно выше ноля, снежный покров сойдет, а в выходные вероятны осадки в виде дождя, - рассказывают в Удмуртском Гидрометцентре.

По предварительным данным, выходные нас ждут теплыми, но со снегом. Напомним, что на этой неделе три выходных дня – 3,4 и 5 ноября.

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