Олимпийская чемпионка из Ижевска Алина Загитова предложила назвать аэропорт именем погибшего летчика

СЕГОДНЯ 07:35 2018-10-31T07:36:13+03:00

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Фигуристка и олимпийская чемпионка из Ижевска Алина Загитова поддержала проект «Великие имена России». Его суть в том, что крупным аэропортам страны будут даны имена выдающихся деятелей. Какие? Выбирают сами жители.

Девушка высказал мысль, что один из представленных в списке аэропортов можно было бы назвать именем российского военного лётчика, погибшего в Сирии. Вероятнее всего речь идет о Романе Филипове. 3 февраля его сбили террористы в провинции Идлиб. Воронежец отстреливался до последнего, а потом, подпустив врагов поближе, с криком «Это вам за пацанов» подорвался на гранате.

Вместе с этим. Алина поддержала идею выдвижения имен выдающихся спортсменов.

- Так как я профессиональная спортсменка, мне бы хотелось видеть в списке кандидатов представителя спортивного общества. Например, Этери Георгиевны Тутберидзе. Она выдающийся тренер по фигурному катанию и достойна этого как никто другой!, - сказала Алина.

Напомним, что сама девушка уже запечатлена на самолете (продолжение).

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