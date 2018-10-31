Олимпийская чемпионка из Ижевска Алина Загитова предложила назвать аэропорт именем погибшего летчика
Фигуристка и олимпийская чемпионка из Ижевска Алина Загитова поддержала проект «Великие имена России». Его суть в том, что крупным аэропортам страны будут даны имена выдающихся деятелей. Какие? Выбирают сами жители.
Девушка высказал мысль, что один из представленных в списке аэропортов можно было бы назвать именем российского военного лётчика, погибшего в Сирии. Вероятнее всего речь идет о Романе Филипове. 3 февраля его сбили террористы в провинции Идлиб. Воронежец отстреливался до последнего, а потом, подпустив врагов поближе, с криком «Это вам за пацанов» подорвался на гранате.
Вместе с этим. Алина поддержала идею выдвижения имен выдающихся спортсменов.
- Так как я профессиональная спортсменка, мне бы хотелось видеть в списке кандидатов представителя спортивного общества. Например, Этери Георгиевны Тутберидзе. Она выдающийся тренер по фигурному катанию и достойна этого как никто другой!, - сказала Алина.
Напомним, что сама девушка уже запечатлена на самолете (продолжение).
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