2018-10-31T07:36:13+03:00
Общество

Олимпийская чемпионка из Ижевска Алина Загитова предложила назвать аэропорт именем погибшего летчика

Или выдающегося тренера Этери Тутберидзе
Ирина БУРЦЕВА
Поделиться:
Фото: REUTERSФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Фигуристка и олимпийская чемпионка из Ижевска Алина Загитова поддержала проект «Великие имена России». Его суть в том, что крупным аэропортам страны будут даны имена выдающихся деятелей. Какие? Выбирают сами жители.

Девушка высказал мысль, что один из представленных в списке аэропортов можно было бы назвать именем российского военного лётчика, погибшего в Сирии. Вероятнее всего речь идет о Романе Филипове. 3 февраля его сбили террористы в провинции Идлиб. Воронежец отстреливался до последнего, а потом, подпустив врагов поближе, с криком «Это вам за пацанов» подорвался на гранате.

Вместе с этим. Алина поддержала идею выдвижения имен выдающихся спортсменов.

- Так как я профессиональная спортсменка, мне бы хотелось видеть в списке кандидатов представителя спортивного общества. Например, Этери Георгиевны Тутберидзе. Она выдающийся тренер по фигурному катанию и достойна этого как никто другой!, - сказала Алина.

Напомним, что сама девушка уже запечатлена на самолете (продолжение).

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

Чем нас будет удивлять погода с 1 ноября (продолжение).

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ижевске банда продавала наркотики за криптовалюту
Потепление в Ижевске придет с 1 ноября
Сокращение сотрудников министерств в Удмуртии позволит сэкономить 106 миллионов рублей
В лесу Камбарского района Удмуртии нашли тело женщины
Ижевчане смогут дарить интернет-трафик родным и близким
Пять человек пострадали по вине пьяного водителя на улице Берша в Ижевске
Группа «Мураками» представит в Ижевске альбом «Кислород»
В Ижевске временно не будут ходить трамваи до городка Металлургов
В Ижевске мужчина сжег автомобиль бывшего компаньона
«Ночь искусств» пройдет в театре кукол в Ижевске
Находящийся под следствием экс-руководитель Ижевских электрических сетей решил остаться депутатом госсовета
С Днем рождения, Ижкомбанк!
Министр внутренних дел России наградил руководителя ДНД Удмуртии
В Удмуртии почтили память мальчика Андрея Касимова, который погиб, защищая сестру от насильника
Общественная палата Удмуртии будет назначать наблюдателей на выборы
Абоненты Tele2 любят комедии и женские журналы
Модернизация национальной библиотеки в Ижевске начнется в 2019 году
В Удмуртии «перезагрузят» сферу туризма
Рассмотрение вопроса о повышении транспортного налога в Удмуртии перенесли на ноябрь 2018 года