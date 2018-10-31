2018-10-31T11:56:24+03:00
Спорт

Гимнаст из Удмуртии Давид Белявский в составе команды завоевал «серебро» на ЧМ

Спортсмены были в шаге от исторического «золота»
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Е.Михайлова/sportgymrus.ruФото: Е.Михайлова/sportgymrus.ru
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Мужская сборная России по спортивной гимнастике получила «серебро» на чемпионате мира в китайском городе Доха. В составе команды выступал и молодой человек из Удмуртии Давид Белявский.

Как сообщает федерация спортивной гимнастики России, наша команда остановилась в шаге от исторического «золота», уступив китайским гимнастам лишь 0,049 балла. В целом у сборной было 256,585 балла. Победа в команде – многолетняя мечта сборной России. Но так получается, что с прошлого века его получает соперник.

Есть и положительная сторона – ребята получили лицензии на участие в Олимпийских играх 2020 года.

- На коне можно было лучше выступить, да на любом снаряде можно было лучше! Кроме прыжка и колец, наверное, их сегодня почти на пределе прошли. Конечно, олимпийские лицензии добавляют позитива, - рассказал Давид Белявский.

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