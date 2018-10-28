Итоги этапа Гран-при Skate Canada-2018: фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева на первом месте
В канадском городе Лаваль завершился Гран-при по фигурному катанию Skate Canada. По итогам двух прокатов Спортсменка из Удмуртии Елизавета Туктамышева, по итогам двух прокатов, сохранила лидерство и победила. На третьем месте – Евгения Медведева.
Как сообщает федерация фигурного катания на коньках России, нашей фигуристке удалось обойти соперниц даже с учетом того, что в произвольной программе она уступила Медведевой и Ямашите.
- Евгения Медведева не была бы двукратной чемпионкой мира и Европы, серебряным призером Олимпийских игр, если бы не умела собираться в сложные моменты, что не раз демонстрировала на протяжении своей спортивной карьеры, - сообщили в пресс-службе.
Отметим, что две наши фигуристки – Туктамышева и Загитова, уверенно побеждают в этапах Гран-при. Например, Елизавета выиграла Finlandia Trophy и Lombardia Trophy. Алина, в свою очередь, выиграла золото Nebelhorn Trophy 2018.
Следующим этапом станет Гран-при в Финляндии (2-4 ноября). Там свое мастерство представит Алина Загитова. Вместе с ней среди женщин заявлены Станислава Константинова и Дарья Паненкова.
Далее - NHK Trophy в Японии, с 9 по 11 ноября. Елизавета Туктамышева выступит вместе с Еленой Радионовой и Марией Сотсковой.
В России на соревновании Rostelecom Cup (16-18 ноября) Алина Загитова будет на льду с Полиной Цурской и Софьей Самодуровой.
Трансляции всех соревнований будут доступны в Интернете. По времени выступлений станет известно ближе к датам.
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