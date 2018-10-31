2018-10-31T12:04:25+03:00
Общество

Экс-министр спорта Удмуртии проведет авторскую экскурсию по выставке, посвященной Александру Волкову

Игорь Краснов расскажет об отношении первого президента республики к развитию спорта
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Фото: АрхивФото: Архив
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Каждый четверг в «Национальном музее Удмуртии им. К. Герда» в Ижевске проходят авторские экскурсии по выставке «Под личную ответственность», посвященной первому президенту Удмуртии Александру Волкову. Ближайшую экскурсию в этот четверг, 1 ноября, проведет Игорь Краснов.

– На экскурсии поговорим о становлении молодежных организаций в Удмуртии, о развитии студенческих строительных отрядов, формировании спортивного кластера, строительстве спортивных объектов, проведении сельских спортивных игр, в том числе всероссийского масштаба, - рассказал экс-министр по физической культуре, спорту и молодежной политике республики.

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Авторская экскурсия пройдет 1 ноября, начало в 18:00. Билеты – в кассах музея (со стороны улицы Наговицына). Стоимость – 120 рублей, для студентов, пенсионеров и школьников – 60 рублей.

Напомним, выставка «Под личную ответственность» (12+), посвященная памяти первого президента республики, работает с 15 октября. В экспозиции отображена история Удмуртии за последние 25 лет в воспоминаниях Александра Волкова. В музее воссоздан его рабочий кабинет. Гости могут увидеть архивные видеозаписи, интервью, фильмы и документы, которые ранее нигде не выставлялись. Также среди уникальных экспонатов – удостоверение президента Удмуртии, подписанное Владимиром Путиным.

ДОСЬЕ

Игорь Васильевич Краснов

С 1994 года по 2001 год работал в сфере молодежной политики, туризма и спорта в администрации Сарапула. С 2001 по 2009 года был первым заместителем председателя, а также председателем Государственного комитета Удмуртии по делам молодежи. С 2009 по 2017 года руководил министерством по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике.

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