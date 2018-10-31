Новый логотип федерации лыжных гонок Удмуртии представили жителям
В Удмуртии выбрали новый логотип федерации лыжных гонок республики. Напомним, в начале октября президент федерации Максим Вылегжанин опубликовал у себя на странице в Инстаграм обращение – присылать макеты логотипа из которых лучший будет утвержден.
- Когда я только решил его объявить, мне было тревожно, а вдруг никто не проявит интереса. Но вы в пух и прах разбили мои переживания. Я получил около 150 вариантов логотипов, и они все ещё поступают. Мне приятно, что в конкурсе участвовали все: и дети с рисунками от руки, и любители спорта и профессиональные дизайнеры. Я не смогу показать все предложенные варианты, но небольшую часть вы можете увидеть. Решения были разнообразные, но также были и очень похожие идеи, хотя авторы находились в разных частях нашей страны. Так, развернулась борьба за победу между Марией Сергеевой и Александром Смирновым. Не сговариваясь, они предложили одну идею, но в разном исполнении, - написал Максим Вылегжанин.
На президиуме ФЛГУ с помощью голосования выявили победителя. Больше понравился проект Александра Смирнова, он и будет утвержден.
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