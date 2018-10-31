В Удмуртии будут льготы на транспортный налог для многодетных семей

СЕГОДНЯ 11:34 2018-10-31T11:58:24+03:00

При этом льготы распространяются только на один автомобиль

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В Удмуртии депутаты госсовета приняли во втором чтении закон об утверждении 50% льготы на уплату транспортного налога для многодетных малообеспеченных семей республики. Сообщается, что это послабление будет распространяться только на один автомобиль не более 150 лошадиных сил.

Законодатели отмечают, что такое изменение было принято в связи с большим количеством обращений от жителей. По данным министерства социальной политики региона, на 1 января 2018 года в республике проживала 20751 многодетная семья, из которых 17391 - малообеспеченные.

Напомним, что одновременно с этим правительство Удмуртии рассматривает вопрос повышения транспортного налога по многим категориям автомобилей. Уже в октябре хотели рассмотреть поправки, однако обсуждение перенесли (продолжение).

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