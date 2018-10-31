2018-10-31T17:05:01+03:00
Происшествия

В Глазовском районе Удмуртии погиб водитель после столкновения с КамАЗом

Он не справился с управлением автомобиля и выехал на встречную полосу
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УРФото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
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Во вторник, 30 октября, в Глазовском районе произошло смертельное ДТП. По сообщениям 1 отдела УГИБДД МВД по республике, 30-летний водитель автомобиля «Митсубиши» не справился с управлением и выехал на полосу для встречного движения. Там он врезался в КамАЗ.

- В результате столкновения водитель легкового автомобиля получил смертельную травму, - сообщили в 1 отделе.

В ГИБДД предупреждают, что в связи со сложными погодными условиями возможно ухудшение обстановки на дороге. И призывают водителей не выезжать на загородные трассы без острой необходимости и максимально снизить скорость передвижения.

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