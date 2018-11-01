Дед Мороз приедет в Ижевск 3 декабря

СЕГОДНЯ 09:43 2018-11-01T09:43:02+03:00

Он посетит социальные учреждения, больницы и устроит праздник для всех жителей города

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Новый год уже ближе, чем кажется. С 8 ноября стартует большое путешествие Деда Мороза из Великого Устюга вместе с командой телеканала НТВ. Такую акцию они устраивают уже три года подряд.

В 2018 году Дед Мороз проедет по 22 городам России. В Ижевске Дедушка окажется 3 декабря и останется у нас на два дня. В программе - посещение социальных учреждений и больниц, большое мероприятие, где Дед Мороз вместе с помощниками устроят праздник для всех жителей города, пресс-конференцию, а также исполнение заветных желаний многодетных и малообеспеченных семей, приславших свои письма в резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге.

За два года Дедушка уже проехал 35 тысяч километров, посетил более 200 социальных учреждений и 150 семей, подарил 175 тонн подарков.

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